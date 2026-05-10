Durante le attività, le squadre si sono confrontate con molteplici scenari operativi, focalizzando l’attenzione sulla stabilizzazione sanitaria primaria delle vittime coinvolte e mettendo in pratica innovative tecniche di taglio, apertura e stabilizzazione dei veicoli incidentati

Nelle giornate del 6 e 7 maggio si è svolta a Roma-Montelibretti, presso la Scuola di Formazione Operativa (SFO), l’importante esercitazione nazionale “Italian Rescue Training”, che ha visto la partecipazione di squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da diverse regioni italiane.

L’attività addestrativa è stata dedicata alle più moderne tecniche di estricazione e decarcerazione di vittime coinvolte in scenari incidentali complessi con più autovetture.

Per la Calabria ha partecipato un team composto da sette Vigili del Fuoco dei Comandi di Crotone, Catanzaro e Cosenza, accompagnati da un Ispettore Antincendi della Direzione Regionale Calabria.

Durante l’esercitazione, le squadre si sono confrontate con molteplici scenari operativi, focalizzando l’attenzione sulla stabilizzazione sanitaria primaria delle vittime coinvolte — interpretate da figuranti della Croce Rossa Italiana — e mettendo in pratica innovative tecniche di taglio, apertura e stabilizzazione dei veicoli incidentati.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle nuove tipologie di autovetture presenti sul mercato, come veicoli elettrici, ibridi e plug-in, grazie alle competenze approfondite nel corso di specifici seminari informativi organizzati durante la manifestazione.

L’addestramento svolto rappresenta un momento fondamentale per il personale dei Vigili del Fuoco, chiamato quotidianamente a operare in scenari complessi che richiedono elevata preparazione tecnica, rapidità d’intervento e piena conoscenza delle attrezzature, al fine di garantire le migliori possibilità di soccorso e sopravvivenza alle persone coinvolte.