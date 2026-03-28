Si terranno tra aprile e agosto laboratori letterari, di arti visive, di fotografia e di archeologia tesi a creare un contenitore di rigenerazione culturale. Il progetto sostenuto dalla Regione Calabria e promosso dall’amministrazione comunale vede impegnati docenti, associazioni, esperti e studiosi

Prende avvio a Cropani il progetto “Kropos, tra parole ed arte”. L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno della Regione Calabria nell’ambito del PAC 2014/2020, avviso Pubblico “Sostegno e Promozione Culturale” Linea 2, Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità, affronta il tema della rigenerazione culturale che punta a trasformare il borgo di Cropani in un polo d’attrazione turistica d'eccellenza. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Cropani- Simeri Crichi e l’associazione di promozione sociale Ginevra, vede impegnati docenti, associazioni, esperti e studiosi, e crea un ponte tra le radici del territorio e l’innovazione contemporanea, utilizzando la narrazione, l’arte visiva e le tecnologie digitali come strumenti di coesione sociale e promozione territoriale. A presentare il progetto è il sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, che ricorda come attraverso residenze artistiche e laboratori aperti, “Kropos” mira a valorizzare il patrimonio storico e archeologico locale; a stimolare la creatività della comunità e dei giovani talenti; infine a digitalizzare la memoria storica per renderla accessibile globalmente.



Sotto la direzione artistica di Andrea Giannasi prenderanno avvio un laboratorio letterario, un laboratorio di arti visive, un laboratorio di fotografia e un laboratorio di archeologia. Nello specifico il laboratorio letterario, dal titolo, “Storie e Leggende del Borgo”, sarà curato dal Prof. Antonio Pellegrino (in collaborazione con la casa editrice Tralerighe Libri). L’obiettivo è quello di realizzare un’antologia di elaborati letterari collettivi con eventi che si terranno tra aprile e agosto. Il laboratorio di arti visive, dal titolo “Colori e forme”, sarà tenuto da Domenico Iervasi (Pittura)

e Antonio Flecca (Scultura). Gli incontri si svolgeranno presso la bottega artigiana e i locali della

canonica. L’obiettivo è quello di realizzare opere fisiche (quadri e sculture in ferro) per l’arredo

urbano.

Il laboratorio di fotografia sarà tenuto dal Prof. Vincenzo Carmelo Caroleo, con titolo “Flash del passato”. Lo scopo quello di digitalizzare le foto storiche e creare l’Archivio digitale della memoria di Cropani. Infine il laboratorio dal titolo “Le origini” dedicato all’archeologia. Francesco Cuteri, in collaborazione con Associazione Ginevra, mapperà i siti storici con l’implementazione di Realtà Aumentata (AR) e QR Code. Il culmine del progetto si terrà nell’ultima settimana di Agosto quando artisti di fama nazionale e internazionale risiederanno nel borgo per completare le opere e partecipare alla Grande Mostra Multimediale conclusiva presso il Chiostro del Convento dei Frati Cappuccini.