Ospite dello spazio istituzionale della Regione Calabria, la realtà lametina ha presentato la sua metodologia innovativa nel talk "Ecosistemi della lettura" e ha raccontato la propria esperienza in una serie di interviste ai media

La cultura calabrese si tinge di innovazione sociale e benessere al Salone Internazionale del Libro di Torino. La Farmacia Letteraria "Pillole di Carta" di Lamezia Terme ha fatto il suo debutto ufficiale all’interno della prestigiosa kermesse editoriale, partecipando come ospite all'interno dello spazio della Regione Calabria. La realtà lametina è stata protagonista del talk istituzionale "Ecosistemi della lettura: comunità, biblioteche e nuove pratiche culturali", dove ha presentato la propria metodologia e le finalità che guidano il progetto.

Nata dall’intuizione della docente Tiziana Gallo, che ha unito le proprie competenze a quelle della psicoterapeuta Raffaella Ruberto , "Pillole di Carta" porta per la prima volta in Calabria un modello ispirato alla nota Piccola Farmacia Letteraria di Firenze e, ancor prima, al celebre saggio inglese "Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno". La vera rivoluzione territoriale sta nella sua collocazione fisica: la libreria trova infatti spazio all'interno di una reale parafarmacia – la My Pharma della dottoressa Laura Savio – concretizzando plasticamente il connubio indissolubile e necessario tra la cura del corpo e quella della mente e dell'anima.

All’interno di questo spazio innovativo, i volumi non sono catalogati per genere letterario ma per tematica emotiva, rispondendo a ogni specifico bisogno di "cura". Ogni libro viene confezionato nella carta cerata tipica dei dispositivi medici e accompagnato da un vero e proprio "bugiardino": un foglietto illustrativo che contiene indicazioni, avvertenze, precauzioni, posologia ed effetti collaterali del testo. Al Salone di Torino è stata divulgata proprio questa visione della "Cultura del libro che cura", in cui la lettura si trasforma in un analgesico o in un integratore capace di aiutare il lettore a comprendere, attraversare e accettare le proprie emozioni.

«La nostra partecipazione al Salone del Libro rappresenta un traguardo importante per dimostrare come i libri possano diventare strumenti attivi di benessere e coesione sociale», hanno dichiarato le fondatrici Tiziana Gallo e Raffaella Ruberto. «Portare la nostra esperienza in un contesto così prestigioso, grazie al sostegno della Regione Calabria, ci permette di far conoscere una Calabria che innova, che fa rete e che sperimenta nuove pratiche culturali mettendo al centro la persona».

Il debutto al Salone del Libro è stato anche l'occasione per raccontare ai media nazionali e regionali la genesi e l'impatto di questo progetto unico nel suo genere. Durante la manifestazione, le fondatrici hanno rilasciato una serie di interviste approfondite in cui hanno ripercorso le tappe che hanno portato l'intuizione della biblioterapia a mettere radici nel tessuto sociale della Calabria, suscitando grande interesse tra gli addetti ai lavori e i visitatori della fiera per l'originalità del format "libro-farmaco".

"Pillole di Carta" non è solo un luogo di vendita, ma un centro culturale dinamico per il territorio di Lamezia Terme, all'interno del quale si realizzano costantemente incontri con autori, giornate a tema e laboratori di lettura animata e creativa dedicati ai bambini.

Situata a Lamezia Terme all'interno della Parafarmacia My Pharma , "Pillole di Carta" è un progetto culturale e terapeutico fondato dalla docente Tiziana Gallo e dalla psicoterapeuta Raffaella Ruberto. Attraverso la biblioterapia, lo spazio offre percorsi di lettura personalizzati e attività culturali per promuovere il benessere psicologico e la crescita della comunità locale.