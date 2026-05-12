Oggi, 12 maggio, prende avvio da Catanzaro, dopo le prime tre tappe della Bulgaria, la 109^ edizione del Giro d’Italia, accompagnata, come ogni anno, dal dispositivo di scorta della Polizia Stradale. Saranno 30 i motociclisti e 12 gli operatori della Stradale a bordo delle autovetture che scorteranno i 184 ciclisti provenienti da tutto il mondo, lungo un percorso lungo oltre 3.400 km che si snoderà in 18 tappe italiane e attraverserà 16 regioni con un breve sconfinamento in Svizzera. Altri 10 motociclisti e 4 operatori in auto scorteranno l’8^ edizione della manifestazione non competitiva con biciclette a pedalata assistita denominata Giro-E che, in ogni tappa, anticiperà la gara professionistica di circa 90 minuti.



Si ripeterà anche quest’anno la pedalata non competitiva “Mediolanum” che vedrà impegnati nella scorta altri 6 motociclisti e 4 operatori a bordo di 2 autovetture del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna. Ciascuno dei tre dispositivi sarà diretto e coordinato da un comandante e da un vice comandante, e ci sarà l’ausilio indispensabile di altrettanti equipaggi a bordo di furgoni officina, pronti a risolvere qualsiasi problema tecnico.



Un dispositivo di sicurezza consolidato e ad amplio raggio per proteggere gli atleti e gli utenti della strada durante tutta la competizione. Un’occasione, quella del Giro d’Italia, per continuare a parlare di sicurezza stradale, soprattutto alle giovani generazioni, attraverso la presenza, alla partenza di ogni tappa, del Pullman Azzurro della Polizia di Stato, aula multimediale itinerante.

Come di consueto particolare attenzione sarà dedicata ai bambini delle scuole primarie, nell’ambito del progetto Biciscuola, in collaborazione con i referenti di RCS. La bicicletta è il primo veicolo con il quale i più piccoli fanno esperienza della strada e la partecipazione dei piccoli vincitori del concorso alle tappe di arrivo del Giro è per tutti una grande emozione.



In otto tappe del Giro, infine, saranno premiati gli operatori della Specialità, nell’ambito della 15^ edizione degli “Eroi della Sicurezza”, il riconoscimento di Autostrade per l’Italia S.p.A., dedicato a coloro che si sono distinti per dedizione e professionalità nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali. La premiazione si terrà nelle tappe del 15 maggio a Formia, il 16 maggio a Chieti, il 17 maggio a Cervia, il 20 maggio 2026 a Porcari (LU) il 22 maggio ad Alessandria, il 23 maggio 2026 ad Aosta, il 27 maggio 2026 a Cassano D’Adda (MI), il 30 maggio 2026 a Gemona del Friuli (UD).



Le donne e gli uomini della Polizia Stradale scorteranno i ciclisti condividendo con loro fatica, tensioni ma anche intense emozioni che li accompagneranno nel lungo viaggio che si concluderà, con la cerimonia finale, il prossimo 31 maggio a Roma.