Varata una rimodulazione del programma che include la realizzazione dei contratti locali di sviluppo. Le opere dovranno concludersi entro fine anno, ecco tutti i progetti per provincia
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Poco più di un milione di euro per finanziare il potenziamento della sicurezza territoriale. Nei giorni scorsi la Cittadella è intervenuta con una rimodulazione del piano di azione e coesione 2007/2013, rivolto alla realizzazione dei contratti locali di sicurezza.
Con il decreto si stabilisce lo stanziamento di risorse, pari a 1.058.507 di euro, destinati alla manutenzione straordinaria di caserme e alloggi delle forze dell’ordine. Si tratta, in particolare, di tredici interventi distribuiti tra le diverse province calabresi.
Con l’atto la Regione definisce ufficialmente l'impegno di spesa, nomina i responsabili tecnici e approva lo schema di convenzione con i comuni beneficiari. La conclusione degli interventi è fissata inderogabilmente entro dicembre 2026 per assicurare la copertura finanziaria e realizzare le opere di pubblica utilità.
Provincia di Catanzaro
- Catanzaro: 85.000 per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede del commissariato di Catanzaro Lido
- Lamezia Terme: 130.000 per la manutenzione straordinaria dei locali della Stazione Carabinieri presso l'Aeroporto di Lamezia Terme
Provincia di Reggio Calabria
- Reggio Calabria (località Cannavò): 156.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri
- Serrata: 143.257 euro per il completamento dei lavori del Comando Stazione
- Careri: 125.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri
- Reggio Calabria (Via Loreto): 66.250 euro euro per lavori di manutenzione straordinaria dell'alloggio dei Carabinieri
- Santo Stefano d'Aspromonte: 50.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria della Caserma e degli alloggi dei Carabinieri
- Bova Marina: 38.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria dell'alloggio dei Carabinieri presso la Residenza Rada Azzurra
- Reggio Calabria (località Pietrastorta): 37.500 euro per lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi dei Carabinieri
Provincia di Vibo Valentia
- Zungri: 100.000 euro per lavori presso il Comando Stazione dei Carabinieri
- Soriano Calabro: 70.000 euro per lavori presso il Comando Stazione dei Carabinieri
- Limbadi: 20.000 euro per lavori presso il Comando Stazione dei Carabinieri
Provincia di Cosenza
- Trebisacce: 37.500 euro per la manutenzione straordinaria dell'alloggio della Caserma dei Carabinieri