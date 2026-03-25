La Regione Calabria accelera sulla transizione ecologica partendo dai banchi di scuola: è stato firmato, questa mattina, in Cittadella regionale, il Protocollo d’intesa che sancisce l’avvio di una collaborazione strategica tra la Regione Calabria, l’Ufficio Scolastico Regionale (Usr) e la Fee Italia Ets (Foundation for Environmental Education) per sostenere l’adesione degli istituti scolastici calabresi al programma internazionale “Eco-Schools”.

«Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha impresso – si legge in una nota – un impulso decisivo a un percorso strutturato di educazione ambientale, ponendo le nuove generazioni al centro della transizione ecologica, puntando su un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e inclusivo».

Alla cerimonia di firma hanno preso parte, insieme al presidente di Fee Italia, Claudio Mazza, gli assessori regionali Giovanni Calabrese (Lavoro, formazione e politiche del lavoro), Antonio Montuoro (Ambiente), Eulalia Micheli (Istruzione e Politiche Giovanili). Per l’Ufficio Scolastico Regionale è intervenuta la delegata Franca Falduto.

L’atto è stato formalmente siglato anche dal dirigente generale del dipartimento Lavoro, Fortunato Varone, e dal dirigente generale del dipartimento Sostenibilità ambientale, Salvatore Siviglia. Presenti alla firma anche il dirigente generale del dipartimento Turismo, Roberto Cosentino e i componenti della Task force impegnata sul piano della valorizzazione del patrimonio costiero.

«Con questo protocollo – ha dichiarato l’assessore Calabrese – compiamo un passo decisivo verso una nuova cultura ambientale, rendendo accessibile a tutte le scuole calabresi un percorso già sperimentato con successo: il dipartimento Lavoro è protagonista di questa sfida perché la transizione ecologica non è solo un obiettivo ambientale, ma una straordinaria, opportunità occupazionale. L’obiettivo è formare giovani consapevoli e preparati sulle sfide della sostenibilità, capaci di guidare le sfide dell’economia circolare. Un investimento che guarda anche al turismo».

L’iniziativa prevede uno stanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro a valere sui fondi Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027 (Azione 2.6.1), per un intervento di durata quadriennale. Le risorse garantiranno la copertura totale dei costi di adesione per tutte le istituzioni scolastiche calabresi di ogni ordine e grado, eliminando ogni onere economico per gli istituti.

«Questo protocollo – ha spiegato l’assessore Montuoro – rappresenta un punto di partenza fondamentale per rafforzare l’educazione ambientale nelle scuole. Investiamo risorse importanti su un percorso virtuoso che potrà culminare con il riconoscimento della Bandiera Verde. Vogliamo diffondere una cultura della sostenibilità a 360 gradi, valorizzando il grande patrimonio naturale della Calabria, parchi nazionali e regionali, aree marine, accompagnando i territori, attivando specifiche task force tecniche di supporto, verso nuovi traguardi, anche in termini di Bandiere Blu».

Il protocollo si inserisce nel quadro degli obiettivi della Greening Education Partnership e punta a rafforzare la diffusione di buone pratiche ambientali nelle scuole, promuovendo programmi dedicati all’educazione alla sostenibilità, alla cultura dell’economia circolare e alla tutela degli ecosistemi.

«Si tratta di un passaggio molto significativo – ha evidenziato l’assessore Micheli – che rafforza il ruolo della scuola come luogo di crescita civica e sociale: da qui si parte per costruire il cambiamento. Eco-Schools non è solo formazione, ma un percorso che educa i giovani all’azione, rendendoli protagonisti di comportamenti sostenibili. La transizione ecologica passa necessariamente dalle nuove generazioni e questo progetto offre strumenti concreti per costruire cittadini responsabili e consapevoli».

Il programma Eco-Schools rappresenta il principale percorso internazionale di certificazione per le scuole orientate alla sostenibilità. Gli istituti aderenti seguiranno un iter strutturato che integra didattica e gestione sostenibile degli spazi, fino al conseguimento della certificazione e della “Bandiera Verde”, riconoscimento assegnato da Fee Italia.

«Una scelta concreta e lungimirante quella di portare un programma strutturato di educazione alla sostenibilità, riconosciuto a livello internazionale e in linea con gli obiettivi promossi dalle Nazioni Unite per il 2030, che colloca la Calabria in una posizione di primo piano sui temi della sostenibilità»: con queste parole il presidente di Fee Italia, Claudio Mazza, ha commentato la firma del protocollo d’intesa. «Eco-Schools – ha proseguito – è un programma consolidato che coinvolge milioni di studenti e favorisce competenze fondamentali per il futuro. Garantiremo supporto costante alle scuole, contribuendo a costruire una rete r, in linea con gli obiettiviegionale capace di generare cambiamenti reali e duraturi».

L’iniziativa assume inoltre un forte valore strategico per il futuro occupazionale dei giovani, attraverso lo sviluppo di competenze professionali in ambito ambientale, consentendo così l’allineamento alla domanda del mercato del lavoro, l’integrazione con i percorsi di educazione civica, in linea con la strategia nazionale per l’economia circolare.