Dalle grandi emigrazioni di ieri alla fuga di laureati e competenze di oggi, una regione continua a perdere energie decisive. Tra risorse sprecate, servizi carenti e nuove opportunità digitali, la sfida è restituire ai calabresi la possibilità di scegliere

Ci sono regioni che perdono abitanti. E poi c'è la Calabria, che troppo spesso perde proprio le persone su cui dovrebbe costruire il suo futuro. Lo sciopero generale del 20 novembre, qui, ha avuto un significato che va oltre la protesta contro la legge di bilancio. Ha dato voce a un malessere antico e a una domanda che attraversa generazioni e governi: quanto deve ancora aspettare la Calabria per avere le stesse possibilità del resto del Paese?

Gli stipendi e il lavoro contano, ma qui in gioco ci sono anche i diritti e la dignità di chi resta. Anche per questo il 12 dicembre Cosenza ospiterà una manifestazione nazionale della Cgil per lo sviluppo del Paese, centrata sul Mezzogiorno e sull'autonomia differenziata. In una regione che sconta ancora divari nelle infrastrutture e nei servizi, parlare di sviluppo significa parlare della possibilità di non essere cittadini di serie B.

Ma c'è un dato che più di ogni altro racconta la crisi calabrese: le persone continuano a partire. Partono i giovani e i laureati, parte chi ha le competenze e le energie migliori. Non sempre per inseguire un sogno altrove; spesso perché qui non riescono nemmeno a immaginarlo. È una storia che questa regione conosce da oltre un secolo, dalle grandi emigrazioni di fine Ottocento a quelle del secondo dopoguerra. Oggi non ci sono più le valigie di cartone e le traversate oceaniche, ma il distacco non fa meno male. È cambiata la forma dell'emigrazione, non la sostanza. E ogni partenza senza possibilità di ritorno impoverisce qualcosa che va oltre l'economia: il tessuto umano della Calabria.

C'è poi una responsabilità che non si può eludere. Il malaffare, la corruzione nella pubblica amministrazione, i finanziamenti lasciati inutilizzati o spesi senza una visione non sono vicende separate dalla crisi della regione. Ne sono una delle cause. Dietro ogni risorsa perduta c'è un servizio che non migliora, un'infrastruttura che non nasce, un posto di lavoro che non arriva. Le inchieste della magistratura faranno il loro corso e le responsabilità saranno accertate nelle sedi competenti. Ma resta una questione politica, prima ancora che amministrativa: una terra che ha bisogno di tutto non può permettersi di sprecare ciò che ha. Né può continuare a confondere la gestione del presente con la costruzione del futuro.

Eppure la Calabria non è soltanto questo, e raccontarla solo attraverso le sue fragilità sarebbe ingiusto. C'è una regione che prova a cambiare passo, spesso lontano dai riflettori. È fatta di giovani che scelgono di restare, di chi avvia un'impresa o lavora nel digitale, di chi sperimenta l'intelligenza artificiale e cerca di trasformarla in lavoro. Sono esperienze a volte ancora isolate, ma dicono una cosa concreta: si può essere calabresi senza vivere ai margini del cambiamento.

La rivoluzione digitale, in particolare, può cambiare il rapporto tra un territorio e le sue opportunità. Permette di lavorare per aziende lontane migliaia di chilometri, di raggiungere mercati prima inaccessibili, di trattenere competenze che altrimenti prenderebbero la strada del Nord o dell'estero. Ovviamente la tecnologia, da sola, non salva una regione. Non sostituisce i trasporti, la formazione, una pubblica amministrazione che funziona. Può aprire porte rimaste chiuse per decenni; poi qualcuno deve avere il coraggio e la capacità di tenerle aperte.

Le due Calabrie, quella che parte e quella che vuole restare, non sono contrapposte. Sono due facce della stessa storia. La prima ricorda il prezzo degli errori accumulati. La seconda dimostra che non tutto è perduto e che c'è ancora un patrimonio di intelligenze da cui ripartire.

Il futuro della Calabria non si decide solo nei palazzi della politica, ma nelle possibilità concrete offerte a chi oggi ha vent'anni, a chi vorrebbe avviare un'impresa, a chi studia e non vuole considerare la partenza l'unica prospettiva. Per offrirle serve una classe dirigente capace di misurarsi con il tempo che viene, non solo con la prossima scadenza elettorale.

Perché il problema non è che i calabresi partano. Partire, quando è una scelta, può essere una ricchezza, persino un modo per tornare più forti. Il problema è quando partire diventa l'unica strada. Quando una terra non riesce più a trattenere i suoi figli e consegna altrove le energie su cui avrebbe dovuto costruire il proprio domani.

La Calabria non ha bisogno di convincere i suoi figli a restare. Ha bisogno di meritare che restare sia una possibilità.