Rendere il trasporto pubblico più accessibile, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili, e migliorare l’offerta del trasporto pubblico tramite una bigliettazione integrata. È questo l’obiettivo della proposta avanzata dalla vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita.

Con un’istanza inviata all’assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Gianluca Gallo, e a Ferrovie della Calabria e AMC S.p.A., rispettivamente alla conoscenza degli amministratori unici Aristide Vercillo Martino e Eugenio Perrone, la vicesindaca ha chiesto l’avvio di un confronto operativo per definire e attuare concretamente una serie di misure utili a rafforzare il sistema di mobilità urbana.

Percorso PUMS avviato

Le proposte si inseriscono nel percorso già avviato con il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e nel lavoro del tavolo tecnico coordinato insieme al consigliere delegato Gregorio Buccolieri, e prevedono l’attivazione, per un periodo tra 6 e 12 mesi, di un pacchetto integrato di misure. In particolare: una riduzione significativa delle tariffe su biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico urbano, con priorità per anziani, studenti, persone con disabilità e cittadini in condizioni di difficoltà; l’introduzione di un biglietto unico integrato, valido sia sugli autobus sia sulla metropolitana di superficie, che consenta di utilizzare più mezzi senza costi aggiuntivi; la valorizzazione della metropolitana di superficie, chiamata a diventare asse portante della mobilità cittadina, in piena integrazione con il trasporto su gomma.

Dialogo ed interventi

“L’obiettivo è da un lato ridurre il costo complessivo della mobilità per i cittadini, dall’altro incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, migliorando i collegamenti tra centro e quartieri”, commenta Giusy Iemma. “Auspichiamo, dunque, che con il dialogo tra tutti i soggetti preposti possano essere condivisi interventi mirati, in grado di alleggerire i costi e migliorare la fruibilità dei servizi essenziali per tutti. Con il biglietto integrato e tariffe più accessibili possiamo compiere un salto di qualità verso un sistema moderno ed efficiente”.