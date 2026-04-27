Il progetto è stato organizzato dall’associazione di volontariato “Un raggio di sole”. Considerata la buona ruiscita con ogni probabilità sarà rifinanziato
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A seguito della firma del protocollo d'intesa tra il presidente dell'associazione “Un Raggio di Sole”, Piero Romeo e il direttore dell'Istituto Penale Minorile, Francesco Pellegrino, del 4 agosto 2025, si è dato via alle attività progettuali che ha coinvolto otto giovani detenuti.
Le attività progettuali sono consistite nell'apprendimento della lavorazione e preparazione della pizza in un laboratorio all'interno della struttura messo a disposizione dalla direzione dell'Ipm per la circostanza.
I giovani detenuti sono stati seguiti da un maestro artigiano abilitato nella preparazione della pizza, da un educatore dell'Ipm e da un tutor dell'associazione. Dopo cinque mesi e con esito alquanto positivo, a tutti gli allievi sono stati inviati gli attestati di frequenza, con l'augurio che, una volta tornati in libertà, possano essere utili a trovare un posto di lavoro e a potersi integrare nella società civile, ricominciando una nuova vita.
Considerato l'ottimo esito riscontrato nella partecipazione dei giovani presenti, sicuramente, d'accordo con la direzione dell'Ipm, sarà fatta richiesta alla Banca Bper che si ringrazia, compreso il direttore della locale sede di Via Lombardi, per il rifinanziamento del progetto, per dare la possibilità ad altri ragazzi ad imparare il mestiere di pizzaiolo.