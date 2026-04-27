Il progetto è stato organizzato dall’associazione di volontariato “Un raggio di sole”. Considerata la buona ruiscita con ogni probabilità sarà rifinanziato

A seguito della firma del protocollo d'intesa tra il presidente dell'associazione “Un Raggio di Sole”, Piero Romeo e il direttore dell'Istituto Penale Minorile, Francesco Pellegrino, del 4 agosto 2025, si è dato via alle attività progettuali che ha coinvolto otto giovani detenuti.

Le attività progettuali sono consistite nell'apprendimento della lavorazione e preparazione della pizza in un laboratorio all'interno della struttura messo a disposizione dalla direzione dell'Ipm per la circostanza.

I giovani detenuti sono stati seguiti da un maestro artigiano abilitato nella preparazione della pizza, da un educatore dell'Ipm e da un tutor dell'associazione. Dopo cinque mesi e con esito alquanto positivo, a tutti gli allievi sono stati inviati gli attestati di frequenza, con l'augurio che, una volta tornati in libertà, possano essere utili a trovare un posto di lavoro e a potersi integrare nella società civile, ricominciando una nuova vita.