Continua il percorso di affiancamento del nostro network al lavoro svolto dal professore Giancarlo Costabile e dal Dices. Incontro con 450 allieve e allievi in un’aula gremita. La direttrice del dipartimento: «I giovani sono la nostra forza, giusto affidarci a loro»

Il nostro network protagonista oggi all’Unical, nell’ambito dei corsi di Pedagogia dell’Antimafia: l’esperienza di LaC, e il suo posizionamento a favore dei diritti e della legalità, al centro di un incontro tra l’editore Domenico Maduli e gli studenti.

Formare per informare e informare per formare. Due percorsi che si incrociano, si intrecciano e mirano a un unico obiettivo: la Calabria del futuro che parte dai banchi dell’Unical. Il viaggio portato avanti dal corso di Pedagogia dell’Antimafia insieme al network LaC, partito già da tempo, trova nuovo compimento in aula Solano dove, questo pomeriggio, il direttore responsabile Franco Laratta, il vicedirettore esecutivo del telegiornale, Pier Paolo Cambareri e l’editore Domenico Maduli hanno raccontato a 450 allievi e allieve del docente Giancarlo Costabile l’incredibile ascesa del gruppo editoriale Diemmecom.

«Siamo chiamati – ha detto il presidente Maduli – a dare testimonianza del lavoro svolto in questi anni dal nostro network. E dobbiamo farlo davanti a questi ragazzi portando un messaggio chiaro e diretto proprio attraverso loro: non sono il futuro, sono già il presente della nostra regione. La Calabria – ha proseguito – non è una regione che tende a darti forza, però ti dà l’istinto: e se tu segui l’istinto sai bene che figure scegliere e dove trovare allora la forza per andare avanti».

LaC in cattedra all’Unical LaC in cattedra all’Unical LaC in cattedra all’Unical LaC in cattedra all’Unical LaC in cattedra all’Unical

La direttrice del Dices: «Necessario sganciarci da vecchie logiche»

Il racconto del percorso di LaC, da tv provinciale a network nazionale, è stato affidato proprio alla voce dell’editore Domenico Maduli, stimolato dalle domande del professore Costabile. A introdurre la giornata, invece, la direttrice del Dices, il dipartimento di Cultura, Educazione e Società, professoressa Maria Mirabelli: «I giovani sono la nostra forza in questo territorio: è necessario sganciarci da vecchie logiche ma, allo stesso tempo, anche costruire le giuste risposte. E il modo migliore per farlo è proprio affidarci ai ragazzi che ci seguono e che affollano queste aule».

L’incontro, che ha visto anche gli interventi dei docenti Perfetti e Craig, ha portato fra i banchi e sulla cattedra dell’Unical la realtà di LaC: fatta di informazione, servizio al pubblico e battaglie da combattere ogni giorno per informare formando.

Al termine della giornata, il professore Giancarlo Costabile ha omaggiato i vertici del dipartimento e del network con un pensiero in ricordo dell’arrivo di LaC in cattedra fra i cubi di Arcavacata.