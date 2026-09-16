Si è chiuso ieri, martedì 15 settembre, il termine per la presentazione delle candidature al ruolo di direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per il prossimo triennio. La commissione elettorale sarà chiamata a valutare i requisiti dei candidati e a fine mese – il 29 e il 30 settembre prossimi – si apriranno le urne. Sono chiamati a esprimere la propria preferenza i docenti dell’Accademia. Nel caso in cui, al primo turno, nessun candidato otterrà la maggioranza dei voti, si terrà un secondo turno a metà ottobre. Se anche in questo caso non si arriverà ad un risultato, si terrà un turno di ballottaggio a fine ottobre prossimo. Questo l’iter che porterà l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro a nominare il successore di Virgilio Piccari, che ha ricoperto il ruolo di direttore per due mandati consecutivi e il cui impegno si concluderà formalmente il prossimo 31 ottobre, avendo egli raggiunto il limite di mandati consecutivi imposto dalla normativa vigente.

«Per me sono stati sei anni intensi, meravigliosi, ricchi di soddisfazioni personali e professionali - commenta Piccari -. Sono stato accolto con entusiasmo dall’Accademia di Catanzaro e, numeri alla mano, credo di aver contribuito con altrettanto impegno alla crescita di un’istituzione che ritengo determinante per il tessuto sociale, urbano, culturale ed economico della città e della Calabria. Il mio più sincero ringraziamento per lo spirito propositivo e la collaborazione che ho ricevuto in questi anni va a tutto il corpo docente, al personale coadiutore e al comparto amministrativo. Insieme abbiamo raggiunto traguardi che al momento del mio insediamento sembravano impensabili, dimostrando ai più alti livelli nazionali e internazionali come anche un’Accademia piccola nei numeri abbia grandi – enormi – capacità e competenze umane, tecniche e professionali. Si chiude così un ciclo che mi ha riportato nella città dove sono cresciuto, dove ogni angolo mi riporta a un ricordo personale. Spero di essere stato capace di portare alla città un contributo in termini professionali, culturali e soprattutto umani; e di aver aiutato tanti giovani calabresi a costruirsi opportunità professionali nuove, in linea con i loro desideri e con le loro aspettative».



Come detto, il mandato di Piccari scadrà ufficialmente il prossimo 31 ottobre, mentre il nuovo direttore designato dal corpo docente si insedierà il 1° novembre: «Rimango fin da ora a disposizione del mio successore e della città tutta – prosegue Piccari – affinché, ove richiesta, la mia esperienza possa ancora contribuire allo sviluppo e alla crescita dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e del territorio che la accoglie. Il mio, pertanto, non è un commiato né dall’Accademia, né dalla città, ma è un passo di lato perché il cammino intrapreso fin qui continui a compiersi».