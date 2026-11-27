«Avere nella nostra scuola il direttore generale Giannicola è stato per noi motivo di orgoglio e di gioia; la giornata dei diritti dell’infanzia è stata vissuta dai noi tutti come una festa, all’insegna della condivisione e dei canti dei bambini, ma anche come un’occasione importante di confronto su una tematica che sta a cuore a tutti noi, che è stata al centro di un coinvolgente confronto tra rappresentanti delle istituzioni, della ricerca, della giustizia e della comunità sociale». Una mattinata di riflessione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza quella vissuta questa mattina all’Istituto comprensivo “Gatti Manzoni Augruso” guidato dalla Dirigente scolastica Antonella Mongiardo, ispirata alla giornata internazionale del 20 novembre sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

L'iniziativa, ospitata nell'Aula Magna del plesso Manzoni, ha rappresentato un importante momento di riflessione comunitaria per celebrare l’anniversario dell'adozione della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1959 e della successiva Convenzione ONU del 1989, ratificata dall'Italia nel 1991. Ad accogliere gli ospiti e le autorità l’esecuzione del coro del plesso Manzoni e i bambini della scuola dell’Infanzia di Bella che hanno intonato una canzone e recitato una filastrocca dedicata ai diritti dei bambini.

Nel dare il benvenuto e introdurre i lavori, la Dirigente Scolastica ha espresso profonda gratitudine agli ospiti, in particolare al Direttore regionale dell’USR Loredana Giannicola per aver accolto l’invito della scuola, in questa giornata celebrativa dei diritti dei bambini, in cui si inaugura ufficialmente la consegna alla scuola della nuova sede della scuola dell’infanzia di Bella, sede degli ambienti innovativi di apprendimento. Presenti, insieme al direttore Giannicola, anche il Coordinatore dei Dirigenti tecnici USR Calabria Saverio Candelieri e il Dirigente scolastico Gabriele Petrone.

All’evento hanno presenziato anche i rappresentanti delle Associazioni Anps, Opis e Lasteide, facenti parte del Patto di Comunità promosso lo scorso anno dall’IC Lamezia Gatti-Manzoni-Augruso, sempre presenti e vicine all’istituzione scolastica.

Un’occasione per riflettere su ciò che abbiamo costruito e su ciò che ancora dobbiamo garantire affinché ogni bambina e ogni bambino, ogni ragazza e ogni ragazzo, possa crescere libero, ascoltato, tutelato e valorizzato nella propria unicità. “I più piccoli non sono semplicemente destinatari di cure, ma titolari pieni di diritti fondamentali – ha detto la preside - trasformare questi principi in pratiche quotidiane, dentro e fuori le aule, è una sfida che riguarda l'intera comunità educante e le istituzioni del territorio. Per questo desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutte le autorità, agli esperti e agli ospiti che hanno accolto il nostro invito e che oggi arricchiscono questa giornata con il loro contributo e la loro esperienza”.

Gli interventi sono stati coordinati dalla giornalista Luigina Pileggi. Mons.Tommaso Buccafurni, Vicario Generale della Diocesi di Lamezia Terme, ha offerto un'articolata riflessione etica e spirituale, invitando tutti al recupero del senso umano della vita, riscoprendo la bellezza del saper stare insieme e riaffermando il diritto inalienabile a una vita gioiosa, vissuta sempre nel costante e reciproco rispetto degli altri. La prospettiva scientifica e sociale è stata approfondita dal dottor Francesco Sarnari, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il quale ha messo in risalto la funzione del gioco, non come semplice passatempo, ma come parte importante del processo formativo e di crescita. Sarnari ha affrontato, in particolare, il tema della presenza, a volte, troppo apprensiva dei genitori, tendenti a occupare e programmare ogni singolo istante della vita dei figli; il ricercatore ha ricordato come i bambini abbiano il pieno diritto al gioco, al tempo libero e al diritto di annoiarsi per stimolare la fantasia e la creatività.

Sul piano strettamente giuridico e della tutela della legalità, il Giudice del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Rossana Esposito, ha rimarcato con forza il dovere primario del rispetto delle regole, spiegando che ogni comportamento porta con sé conseguenze ben precise e talvolta gravi; attraverso l'esposizione di casi concreti tratti dalla propria esperienza professionale, il magistrato ha spiegato come sia indispensabile responsabilizzare i giovani fin da bambini, facendo loro comprendere che determinate azioni, spesso sottovalutate come semplici banalità o divertimento, possono invece sfociare in rilevanti responsabilità penali.

Spazio poi all'attività dell'UNICEF attraverso l'intervento della presidente provinciale di Catanzaro Stella Franco, la quale ha illustrato la storia dell'organizzazione dalla sua nascita, la sua missione globale e il valore del volontariato nel portare avanti iniziative promozionali sui diritti e raccolte fondi destinate ai bambini che vivono nelle aree più disagiate del mondo. L'assessore al Welfare e Servizi Sociali Mimmo Gianturco ha poi portato i saluti e la vicinanza dell'Amministrazione comunale al mondo della scuola, evidenziando il ruolo primario delle istituzioni locali nella tutela e protezione dell'infanzia.

L'intervento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Loredana Giannicola, dopo aver intonato nell’atrio dei canti insieme al coro dei bambini delle classi quinte del plesso di scuola primaria “Pietà”, ha espresso la propria gioia perché «queste per me sono occasioni- ha detto- per fare un tuffo nel mio mondo di provenienza, la scuola, dove sono stata docente, passando per i ruoli universitari e approdando poi alla dirigenza scolastica; adesso mi occupo dell’apparato amministrativo e il mio ruolo è proprio garantire il diritto a ad apprendere, il diritto allo studio, il diritto all’istruzione». La dottoressa Giannicola ha particolarmente catturato l'attenzione e la curiosità degli studenti, esortando i ragazzi alla lettura di grandi capolavori letterari, come le avventure di Oliver Twist, di Pinocchio e Gian Burrasca, opere capaci di far comprendere appieno il significato profondo e il valore universale dei diritti.

Infine, la Preside Mongiardo, ricordando il celebre pensiero di Seneca sul valore fondamentale del riposo, ha richiamato l’attenzione degli adulti sull’importanza di non sovraccaricare di impegni le agende dei ragazzi, “per dar loro – ha detto- il tempo di godere anche dell’ozio, inteso non come inattività, ma come una spazio vitale per connettersi con sé stessi, per pensare, per ricordare, per leggere e anche per scrivere”. Richiamando le linee guida ministeriali sull’importanza di riscoprire il valore della scrittura a mano, la preside ha invitato i ragazzi a ricordare che “il riposo, il gioco, il tempo libero e il tempo per sognare non sono un premio solo quando si è bravi, sono un vostro diritto. Avete diritto a crescere con calma, ad essere ascoltati e a vivere momenti di felicità senza fretta. In uno di questi momenti liberi, vi invito anche a scrivere, con la penna, qualcosa che vi piace, una poesia, un tema, un racconto di fantasia, una lettera ai nonni. La scrittura a mano è, forse, nella sua semplicità, una delle attività più stimolanti e creative, perché aiuta ad esprimere la personalità e rafforza l'identità di chi scrive”. E li ha esortati a dare il giusto valore al tempo, “perché il tempo è il dono più prezioso” e a “dedicare le vostre energie a ciò che realmente arricchisce la vostra esistenza”.

La mattinata si è conclusa con il sentito ringraziamento della preside Mongiardo rivolto a tutti i relatori, a tutti coloro che hanno dato il loro contributo di operosità alla buona riuscita dell’evento, ai docenti e ai referenti dei plessi Pietà, Manzoni e infanzia Bella, all’Animatore digitale, ai docenti di strumento musicale, ai collaboratori scolastici, e in particolare ai ragazzi, ai quali è stato ricordato che i propri diritti, affiancati sempre dai doveri, costituiscono la base solida su cui edificare un futuro improntato al rispetto, all'uguaglianza e alla libertà.