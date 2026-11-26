La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha notificato un invito a dedurre a otto soggetti, tra i quali tre dirigenti medici di una struttura sanitaria pubblica di Catanzaro, contestando loro, in relazione alle rispettive responsabilità prospettate, un danno erariale complessivo di 3.114.944 euro a carico dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

Contestualmente, la Procura contabile ha chiesto e ottenuto dal presidente della Sezione giurisdizionale regionale il sequestro conservativo dei beni, fino alla concorrenza delle somme contestate a ciascuno, nei confronti del legale rappresentante di una delle due società fornitrici e di due dirigenti medici della struttura sanitaria. L’istruttoria, secondo quanto riferito dalla Corte dei conti, è partita da una segnalazione di danno erariale del Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme. Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire una serie di rimborsi ritenuti indebiti per la fornitura di protesi acustiche a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di documentazione sanitaria ritenuta ideologicamente o materialmente falsa.

Secondo la prospettazione della Procura contabile, i legali rappresentanti di due società attive nella commercializzazione di protesi acustiche, con il concorso di medici specialisti abilitati alla prescrizione e al collaudo degli ausili a carico dell’Asp, si sarebbero serviti delle rispettive strutture aziendali per far confluire nelle società i flussi finanziari pubblici destinati all’assistenza protesica.

I soggetti coinvolti, sempre secondo l’ipotesi accusatoria della Procura contabile, avrebbero predisposto e utilizzato prescrizioni specialistiche, esami audiometrici, verbali di collaudo e altra documentazione sanitaria falsi, simulando il regolare svolgimento dell’iter amministrativo previsto per l’assistenza protesica e inducendo l’Azienda sanitaria provinciale ad autorizzare e liquidare prestazioni ritenute non dovute. Le pratiche interessate sarebbero circa 2.970, gestite tra gennaio 2022 e novembre 2024. Il danno diretto è stato quantificato in 2.396.110 euro, corrispondenti agli indebiti rimborsi individuati dalla Guardia di finanza. A questa somma la Procura contabile aggiunge un danno da disservizio di 718.833 euro, pari al 30% del danno diretto. Il pregiudizio complessivo contestato all’Asp di Catanzaro raggiunge così 3.114.944 euro. Il sequestro riguarda patrimonio, beni immobili e beni mobili registrati dei tre destinatari, a garanzia del credito risarcitorio prospettato in favore dell’Azienda sanitaria provinciale. Il provvedimento, disposto prima del contraddittorio, sarà esaminato dal giudice designato nell’udienza del 14 dicembre 2026, quando potrà essere confermato, modificato o revocato.

L’invito a dedurre precede l’eventuale citazione in giudizio e consente ai destinatari di esaminare le fonti di prova e depositare deduzioni e documenti. Saranno quindi le successive fasi del procedimento a definire le eventuali responsabilità e le relative conseguenze giuridiche.