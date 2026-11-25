Una trasferta di calcio che ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di ben più grave. Calci e pugni contro alcuni van che trasportavano tifosi del Catanzaro, di ritorno dalla partita disputata ieri sera contro la Juve Stabia. L’episodio si è verificato nella tarda serata a Cava de’ Tirreni, lungo il tragitto di rientro in Calabria.

Tra i mezzi presi di mira da alcuni facinorosi anche quello a bordo del quale viaggiava il collega Cosimo Simonetta, direttore responsabile de Il Traversone, realtà giornalistica online che segue da vicino le vicende del Catanzaro e, più in generale, del mondo dello sport.

A raccontare l’accaduto è stata la stessa redazione attraverso un post pubblicato sui propri canali social.

«Tra i mezzi coinvolti nella vile aggressione avvenuta nella tarda serata, vi era anche il nostro. Presenti, come sempre, per garantire il servizio al massimo delle nostre potenzialità (la cronaca del match, l'ampia fotogallery e le dichiarazioni dalla sala stampa) con al seguito amici e familiari, il nostro van – insieme ad altri – è stato bersaglio da parte di alcuni facinorosi, transitando dalla vicina Cava de' Tirreni».

Fortunatamente, stando a quanto riferito dalla testata, nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo. «Non registriamo danni di alcun tipo, specie per ciò che riguarda la nostra incolumità. Solo tanto, legittimo, spavento».

Un episodio inaccettabile, che nulla ha a che vedere con lo sport, la passione per i propri colori e la sana rivalità tra tifoserie. Ancora una volta, a essere messi a rischio sono quanti si spostano per seguire la propria squadra del cuore e chi, per professione, è chiamato a raccontarne le vicende.

Al collega Cosimo Simonetta, alla redazione de Il Traversone e a tutti i tifosi coinvolti nell’aggressione va la piena solidarietà della redazione sportiva e di tutto il network LaC, nella ferma condanna di ogni forma di violenza e nella convinzione che nessuno debba temere per la propria incolumità mentre svolge il proprio lavoro o coltiva la propria passione sportiva.