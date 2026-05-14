Nell’ambito delle “Giornate Europee dei Mulini Storici” che si terranno anche a Lamezia Terme, presso l’Antico Mulino delle Fate di Nicastro, si svolgerà sabato 16 maggio alle ore 18 il sesto evento della rassegna “La Calabria è un destino. Restare, tornare, approdare”. Nell’occasione Francesco Bevilacqua intervisterà Miriam Pugliese, fra le fondatrici di “Nido di Seta” un’azienda di bachicoltura, produzione di seta e turismo esperienziale di San Floro e membro di We’re South Aps che è un’applicazione attraverso la quale si possono vivere esperienze di turismo sostenibile

ed eventi culturali organizzati in vari paesi della Calabria.



La rassegna vuol raccontare esperienze sociali, economiche e culturali innovative che accadono in Calabria, con i piedi ben piantati nel passato ma che guardano al futuro. Sono queste, infatti, le uniche attività che possono rendere sostenibile qualunque ipotesi di sviluppo nella regione e nello stesso tempo garantire la tutela del paesaggio, dei luoghi e delle comunità. L’evento sarà preceduto, come da programma già pubblicato e verificabile sulle pagine social del Mulino, nella stessa giornata di sabato 16 e poi domenica 17 da una serie di attività fra cui visite guidate, giochi, attività didattiche, laboratori, eco-esperienze, rappresentazioni teatrali etc. L’Antico Mulino delle Fate si trova alle spalle del Castello Normanno-Svevo di Nicastro ed è raggiungibile in 5 minuti percorrendo a piedi il sentiero segnalato che costeggia il Torrente Canne.