

Grande partecipazione ed entusiasmo per l’evento organizzato dalla Scuola, che ha visto protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Lamezia e due classi della scuola primaria di Francica. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione, unendo momenti di formazione teorica a dimostrazioni pratiche coinvolgenti. L’incontro si è aperto con un momento formativo dedicato alle attività svolte dalla Guardia di Finanza e si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di legalità ed educazione finanziaria, programmato con il tenente Greta Dell’Anna e collegialmente approvato dagli organi dell’istituto. In apertura dei lavori, il Dirigente scolastico, Teresa Goffredo, dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al Giovane Tenente e agli operatori dell’Unità cinofila della Guardia di Finanza, ha sottolineato l’importanza di tali momenti formativi, capaci di ampliare e qualificare il percorso educativo degli studenti, evidenziandone il valore nel favorire una crescita consapevole e responsabile. A seguire, il Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Lamezia Terme ha introdotto i lavori, offrendo una panoramica chiara e articolata dei molteplici ambiti di intervento del Corpo: dal contrasto all’evasione fiscale e alle frodi, alla tutela della spesa pubblica, fino alle attività di polizia economico-finanziaria e al contrasto dei traffici illeciti, a presidio della legalità e della sicurezza del territorio.

Gli alunni hanno così avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il ruolo fondamentale che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente, maturando una maggiore consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità civica. Gli interventi degli operatori, arricchiti da esempi concreti e riferimenti all’attualità, hanno suscitato vivo interesse e partecipazione, stimolando numerose domande, riflessioni e un confronto attivo tra i ragazzi.

A seguire, l’attenzione si è spostata su uno dei momenti più attesi della giornata: la dimostrazione delle unità cinofile. L’ App. Sc. QS. Gaspare Molinaro, con il suo cane Tatanka, e l’ App. Sc. Fabio Caramuscio, con il suo cane Jerry-Lee, entrambi appartenenti alla Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme hanno dato dimostrazione del lavoro e delle abilità delle “unità cinofile”. Due splendidi cani, addestrati con grande professionalità, hanno dato prova delle loro straordinarie capacità nel rinvenire sostanze stupefacenti.

Attraverso simulazioni pratiche, gli studenti hanno potuto osservare da vicino il lavoro sinergico tra i finanzieri e i loro fedeli compagni a quattro zampe, comprendendo l’importanza dell’addestramento e della collaborazione uomo-animale. L’entusiasmo degli alunni è stato evidente: applausi, stupore e partecipazione hanno accompagnato ogni fase della dimostrazione, rendendo l’esperienza non solo educativa, ma anche altamente coinvolgente. L’evento si è rivelato un prezioso momento di educazione alla legalità, capace di avvicinare i giovani alle istituzioni e di trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole e il senso civico. Un’iniziativa che la Scuola auspica di poter riproporre anche in futuro, per continuare a formare cittadini consapevoli e responsabili.