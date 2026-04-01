Si è concluso oggi il corso di autodifesa personale organizzato da Soroptimist Club di Lamezia Terme, “Sicurezza donna: impara a difenderti”, rivolto alle studentesse degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Lamezia Terme.



Durante la cerimonia conclusiva, le studentesse hanno mostrato le tecniche di autodifesa apprese ed al termine dell’iniziativa educativa sono stati consegnati i diplomi di partecipazione, quale riconoscimento dell’impegno delle ragazze e della fiducia nelle istituzioni. Il progetto, incentrato sui temi della sicurezza personale, della prevenzione dei comportamenti a rischio e del contrasto alla violenza di genere, ha visto il coinvolgimento del personale della Polizia di Stato e degli istruttori del gruppo sportivo Fiamme Oro, che hanno messo a disposizione delle partecipanti competenze tecniche e professionali di elevato livello.



L’iniziativa ha riscosso un significativo apprezzamento da parte delle giovani partecipanti, offrendo loro strumenti concreti per riconoscere e affrontare situazioni potenzialmente pericolose. Particolare attenzione è stata dedicata alla diffusione delle buone pratiche di autodifesa, nonché allo sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti.

Attraverso un approccio integrato tra teoria e pratica, il corso ha contribuito a promuovere l’autostima, il senso di sicurezza e la capacità di reazione, elementi fondamentali per una maggiore tutela personale.



L’iniziativa si configura quale esempio concreto dell’efficacia dell’azione istituzionale nell’ambito della sicurezza personale e della prevenzione della violenza di genere, perseguendo l’obiettivo di promuovere tra le nuove generazioni una solida cultura della sicurezza e del rispetto, nonché di rafforzare il ruolo dell’educazione quale strumento primario di contrasto a ogni forma di violenza.