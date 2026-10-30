L'istituzione del Liceo Classico Europeo presso il Convitto Nazionale "Pasquale Galluppi" rappresenta un significativo ampliamento dell'offerta formativa per la città di Catanzaro. L'assessore comunale alla Pubblica istruzione, Salvatore Bullotta, esprime soddisfazione per il provvedimento che introduce un indirizzo di studi di respiro internazionale nel capoluogo.

«L'attivazione di questo percorso scolastico – dichiara Bullotta – arricchisce la programmazione didattica del territorio, offrendo agli studenti l'opportunità di integrare lo studio delle discipline classiche con un forte potenziamento linguistico e interculturale. Si tratta di un risultato importante per il Convitto Galluppi, che consolida così il proprio ruolo educativo.

L'aspetto più rilevante di questo nuovo indirizzo risiede nella sua capacità di stimolare una riflessione profonda sui valori fondanti dell'integrazione. Formare i giovani attraverso programmi condivisi a livello internazionale significa, prima di tutto, accrescere la coscienza comunitaria europea all'interno della nostra stessa comunità locale, preparando cittadini capaci di muoversi con consapevolezza nel contesto globale.

Questa innovazione si innesta, d'altronde, nel solco di una tradizione antica e profondamente legata alla modernità. Il nostro liceo classico è l'erede diretto di una storia culturale illustre, iniziata con il collegio gesuitico e proseguita attraverso il Real Collegio, il Real Liceo e le prime scuole universitarie di Catanzaro nate nel periodo napoleonico. Tra i suoi banchi, ricordiamolo, sedette anche, da studente liceale, lo scrittore Corrado Alvaro. Custodire questa memoria significa anche saperla rinnovare per rispondere alle sfide contemporanee, proprio come questo istituto ha già dimostrato di saper fare nel tempo, essendo stato, tra le altre cose, la culla in cui è nato e si è sviluppato il Progetto Gutenberg per intuizione dell'allora preside Armando Vitale, un'iniziativa culturale innovativa di rilievo nazionale.

Un simile traguardo si inserisce in un quadro più ampio, valorizzando l'alto potenziale dell'offerta formativa complessiva della città di Catanzaro. La qualità e la varietà dei nostri istituti superiori e delle scuole secondarie confermano il capoluogo come un polo d'eccellenza negli studi, capace di intercettare le vocazioni del territorio e di garantire percorsi formativi diversificati, moderni e competitivi».

L'assessore rivolge infine un ringraziamento alla dirigenza e alle istituzioni scolastiche: «Esprimo il mio ringraziamento al Rettore e Dirigente Scolastica, Stefania Cinzia Scozzafava, e a quanti hanno collaborato al raggiungimento di questo obiettivo. Un ringraziamento particolare va al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, la dottoressa Loredana Giannicola, per l'attenzione istituzionale e la sensibilità dimostrate verso le istanze del nostro territorio. Agli studenti e alle famiglie che sceglieranno questo nuovo indirizzo vanno i migliori auguri per l'avvio delle future attività didattiche».