Il congresso regionale della sigla, svoltosi in una struttura della costa jonica, ha appena aperto una nuova pagina: il catanzarese Saverio Scarpino è il nuovo segretario della UilTucs, la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi. Sostituisce Caterina Fulciniti che termina il mandato.

«È una nomina che accolgo con grande entusiasmo –dice al nostro Network LaC il giovane sindacalista – anche perchè mi porto dietro un'eredità valoriale non indifferente (il padre era Franco, altro simbolo UIl venuto a mancare prematuramente ndr). Di sicuro ci aspettano sfide molto importanti, due su tutte, nel commercio e nel turismo, con richieste a livello regionale che migliorino la qualità delle assunzioni e affinché i bandi regionali vengano dati soprattutto alle imprese che hanno una qualità di assunzioni migliore rispetto ad altre».

La cronaca spicciola parla dell’ennesima aggressione in un Pronto Soccorso. «Si, e questo conferma gli sforzi ad aumentare la sicurezza su questo tipo di lavoro – continua Scarpino- Molti sono stati i tavoli chiesti a più livelli coinvolgendo tutte le istituzioni, prefetture e questure, e per richiedere l'aumento delle guardie e dei servizi. Poi chiaramente sta anche alla buona coscienza delle aziende sanitarie cercare di tutelare al meglio le guardie, noi lo chiediamo assieme ad altre categorie, come i vigilanti».

Altro fronte di “guerra” si combatte specialmente nei centri commerciali. Nel lessico internazionale è conosciuto con il termine di ‘dumping’, una pratica molto frequente anche dalle nostre parti.

«Si tratta di contratti peggiorativi rispetto a quelli firmati da noi e da Cgil e Cisl – afferma il nuovo segretario di categoria UilTucs – in alcune aziende anche con marchi tra l'altro nazionale cui sono degli affiliati, ci ritroviamo spesso con denunce e segnalazioni del genere. Noi non possiamo tollerarli e cercheremo di vincere queste battaglie per il bene di tutti i lavoratori e della collettività».

(nella foto-copertina il tavolo dei lavori alla Baia dell’Est alla presenza della segretaria generale Mariaelena Senese)