Una mobilitazione partecipata ha animato le strade di Vallefiorita per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'appuntamento, voluto dall'amministrazione comunale insieme alla Pro Loco, ha riunito cittadinanza, famiglie, associazioni e studenti in un percorso fatto di simboli, parole e momenti concreti

25 novembre, ore 17.00. La comunità di Vallefiorita si è ritrovata davanti al Municipio per dare vita a una fiaccolata rumorosa, la cui eco si è protratta lungo il centro abitato, conclusasi poi nei pressi della statua di Padre Pio, vicino alla chiesa. Lungo il tragitto, il tintinnio dei mazzi di chiavi ha scandito il passo del corteo come segno corale di rifiuto verso l'indifferenza, con un messaggio efficace: «Rompiamo il silenzio. Diciamo NO alla violenza».

Proprio nell'area attorno alla statua di Padre Pio è stata riqualificata l'aiuola e installata una panchina rossa, accompagnata da una targhetta commemorativa: un presidio visivo permanente legato alla memoria e alla prevenzione della violenza di genere.

Nel corso dell'incontro, gli alunni delle scuole – non nuovi a questo tipo di iniziative - hanno dato spazio a letture e componimenti poetici, offrendo il contributo delle nuove generazioni alla riflessione collettiva. A seguire, hanno preso la parola: il Sindaco, il consigliere regionale Enzo Bruno; la presidente del Consiglio comunale Emilia Cutullè; la presidente della Pro Loco, Rosita Misdea.

Obiettivo degli interventi è stato l'invito a superare il silenzio, investire nell'educazione al rispetto e rafforzare la consapevolezza dell'intera comunità.

A seguire, il focus si è spostato sugli strumenti pratici di tutela con una dimostrazione di tecniche di autodifesa curata dal maestro Salvatore Paone e da Sandra Corisiniti, pensata per accrescere attenzione, prevenzione e sicurezza personale.

A conclusione della giornata, l'organizzazione ha rivolto un ringraziamento a quanti hanno preso parte all'iniziativa — dalle famiglie alle realtà associative e scolastiche — estendendo una menzione speciale alla Pro Loco di Vallefiorita, agli intervenuti e agli istruttori impegnati nella dimostrazione.