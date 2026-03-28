L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Avis locale, offre uno screening gratuito supportato dall’IA per tutti i cittadini che abbiano superato i 50 anni. Non si tratta di una semplice mappatura clinica, ma di un percorso diagnostico potenziato

Il comune di Marcellinara, in provincia di Catanzaro, si candida a diventare un modello nella prevenzione delle patologie cardiovascolari. È stato presentato ufficialmente il “Marcellinara Heart Study”, un progetto ambizioso e all'avanguardia che rappresenta uno studio pioneristico realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale. L'iniziativa punta a scardinare il primato negativo delle malattie del cuore, che restano la prima causa di morte in Italia e in particolare nelle regioni del Sud, attraverso l'uso di tecnologie predittive capaci di anticipare la malattia prima ancora che si manifesti.

Una campagna di prevenzione cardiovascolare innovativa, che prevede il supporto dell'Intelligenza artificiale, è stata presentata a Marcellinara in provincia di Catanzaro. Nei prossimi giorni si terranno in paese screening gratuiti per i cittadini over 50.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Avis locale, offre uno screening gratuito e completo a tutti i cittadini che abbiano superato i 50 anni. Non si tratta di una semplice mappatura clinica, ma di un percorso diagnostico potenziato. Grazie al supporto tecnologico, i medici potranno elaborare modelli di rischio personalizzati con l'obiettivo di ridurre l'incidenza della morte cardiaca improvvisa.

Sull'importanza sociale dell'operazione è intervenuto il sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo che ha sottolineato come questa campagna rappresenti un'occasione imperdibile per l'intera popolazione over 50. Il primo cittadino ha spiegato che, grazie alla preziosa disponibilità scientifica del professor Ciro Indolfi, la comunità potrà beneficiare di un'indagine pionieristica in cui l'analisi dei dati sarà supportata dall'intelligenza artificiale per prevedere l'insorgenza delle patologie. Secondo Scerbo, l'iniziativa mira a trasformare radicalmente il concetto di assistenza: la sanità deve smettere di essere un luogo distante e avvicinarsi concretamente al cittadino.

Promuovendo questa campagna gratuita, l'amministrazione intende misurare e migliorare la qualità della vita dell'intero centro urbano, investendo sul benessere collettivo. L'obiettivo finale resta quello di consolidare Marcellinara come una realtà capace di prevenire le criticità sanitarie in modo propositivo rafforzando il connubio tra eccellenza medica e innovazione digitale.