Solidarietà alle famiglie, attenzione all’infanzia, prevenzione e inclusione nel primo bilancio della presidenza. «Ogni iniziativa nasce dall’impegno dei soci e dalla volontà di trasformare i valori lionistici in gesti concreti»

«Essere presenti dove c’è un bisogno, mettere a disposizione tempo e competenze, costruire occasioni di solidarietà e partecipazione. È questo il senso del nostro servizio alla città». Pietro Siragusa, presidente del Lions Club Catanzaro Host, traccia un primo bilancio delle attività intraprese dopo il passaggio della campana del 10 luglio scorso: un percorso che ha affiancato aiuti alle famiglie, iniziative per l’infanzia, prevenzione e attenzione al territorio.

«Questi primi mesi sono il risultato di un lavoro condiviso – sottolinea Siragusa –. Ogni iniziativa nasce dall’impegno dei soci e dalla volontà di trasformare i valori lionistici in gesti concreti. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito, mettendo a disposizione energie, sensibilità e capacità professionali».

Un’attenzione particolare è stata riservata alle necessità materiali delle famiglie, attraverso le donazioni all’associazione “Nati per Amare”: abiti usati e scarpe nuove per bambini a ottobre, generi alimentari a novembre. A questo impegno si è aggiunta l’iniziativa legata al Banco Alimentare del 14 novembre.

«La solidarietà comincia anche dalle cose essenziali: il cibo, gli abiti, un paio di scarpe per un bambino – osserva il presidente –. Sono gesti semplici, che acquistano valore quando diventano espressione di un’attenzione costante. La collaborazione con le realtà associative ci aiuta a mantenere un rapporto concreto con i bisogni del territorio».

L’infanzia occupa un posto centrale nel programma del Club. Alle iniziative “Zaino sospeso” e “Un giocattolo, un sorriso, un futuro” si è affiancato l’incontro “Dall’infanzia violata all’Affido Familiare”, dedicato alla protezione e all’accoglienza dei più piccoli (service di zona).

«Occuparsi dei bambini significa guardare alle loro necessità quotidiane e, insieme, al contesto in cui crescono – prosegue Siragusa –. Il sostegno materiale deve accompagnarsi alla capacità di ascoltare, informare e richiamare la comunità alle proprie responsabilità».

Sul fronte della salute, il calendario ha compreso “Occhiale sospeso” e “Prevenire per proteggere”, appuntamento sull’importanza della diagnosi precoce dei tumori. Già il 25 luglio il Club aveva rivolto l’attenzione alla sicurezza in acqua con la “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento – Bandiera blu al mare in sicurezza”.

«Anche favorire la conoscenza e diffondere la cultura della prevenzione sono forme di servizio – evidenzia il presidente –. Mettere le competenze al servizio degli altri significa aiutare le persone a compiere scelte più consapevoli per la propria salute e sicurezza».

L’impegno ha riguardato anche l’inclusione, con la camminata su Corso Mazzini del 20 settembre, e la valorizzazione della città, attraverso l’inaugurazione della nuova installazione “Catanzaro-Città di Mare”, il primo ottobre. Il 15 novembre si è tenuto inoltre l’appuntamento “Eccellenze nelle professioni e nelle arti” il club ha voluto premiare il Presidente del tribunale Giuseppe Spadaro. Completano il percorso l’“Aperitivo Solidale” di agosto (service di zona), acquistando e donando un defibrillatore alla comunità, la “Cena Straordinaria” di settembre e la partecipazione al primo Gabinetto distrettuale.

A questo si aggiunge la promozione dell’incontro organizzato dal Comune di Catanzaro in occasione della Giornata Internazionale della Lotta contro il Tumore della Cervice Uterina, martedì 17 novembre, alle ore 17. 30, presso il Centro Polivalente per Giovani di via Fontana Vecchia.

«Il bilancio di un Club non si misura soltanto contando gli appuntamenti – conclude Siragusa –. Conta la qualità delle relazioni che riusciamo a costruire e la capacità di dare continuità al nostro impegno. Vogliamo continuare a essere una presenza disponibile e attenta, capace di contribuire alla vita di Catanzaro attraverso il servizio, sono già in programma tanti altri service a favore della comunità».