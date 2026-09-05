Lo stradone del Corvo che costeggia la collinetta sarà intitolato ad Annibale Battaglia, medico di medicina generale molto conosciuto e stimato a Catanzaro, scomparso durante la pandemia di Covid-19. La proposta di intitolazione è stata accolta dalla Commissione toponomastica del Comune di Catanzaro e approvata all’unanimità dei presenti dalla Giunta guidata dal sindaco Nicola Fiorita, dopo aver ascoltato la relazione della vicesindaca con delega ai Servizi demografici Giusy Iemma. Una scelta dal forte valore simbolico, considerato che il quartiere del Corvo è proprio quello in cui Battaglia abitava e nel quale aveva esercitato per anni la professione di medico di medicina generale, diventando un punto di riferimento per numerose famiglie della zona. L’iter è stato seguito dall’ufficio toponomastica, di cui è responsabile Sergio Viapiana.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova intitolazione si terrà lunedì prossimo, 7 settembre alle ore 11, direttamente sulla strada interessata.

«Intitolare questo luogo ad Annibale Battaglia significa mantenere viva la memoria di un collega, di un professionista e soprattutto di una persona profondamente legata a questa comunità – commenta la vicesindaca Giusy Iemma –. Annibale ha vissuto e lavorato qui, accanto alle persone che ogni giorno si affidavano a lui. La sua scomparsa durante la pandemia rende ancora più forte il significato di questo riconoscimento. Da medico, sento particolarmente il valore di questo momento, che rappresenta un gesto di gratitudine e di affetto nei confronti di chi ha dedicato la propria vita alla cura degli altri».

Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale e del mondo sanitario. Tra i presenti anche il presidente dell’Ordine dei medici di Catanzaro, Vincenzo Ciconte. L’intitolazione dello stradone del Corvo assume così un significato che va oltre la semplice denominazione di una strada: è un modo per legare per sempre il nome di Annibale Battaglia al quartiere nel quale ha vissuto, lavorato e costruito il rapporto umano e professionale con tanti suoi concittadini.