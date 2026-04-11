Cerimonia celebrativa in Prefettura, a Catanzaro, alla presenza del sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, dell'assessore regionale Antonio Montuoro, del Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, degli Assessori e consiglieri comunali per la consegna formale del provvedimento del Presidente della Repubblica di concessione del titolo onorifico di "Citta'" al Comune dell'Istmo catanzarese. Alla cerimonia hanno partecipato anche il questore Giuseppe Linares e i vertici provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

«Il prestigioso riconoscimento - è scritto in una nota della Prefettura - valorizza il percorso storico, culturale e amministrativo di Marcellinara, piccolo centro nel cuore dell'istmo calabrese, da sempre punto di connessione tra il versante tirrenico e quello ionico. Un territorio ricco di tradizioni, testimonianze archeologiche e patrimonio architettonico, che affonda le proprie radici nella storia antica e che nel tempo ha saputo consolidare una forte identita' civica. Marcellinara - si fa rilevare - si distingue anche per il dinamismo del proprio tessuto socio-economico, con una solida base agricola, eccellenze agroalimentari e una crescente presenza di attivita' produttive e industriali. Negli anni, il Comune ha inoltre ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui la "Bandiera Azzurra" per la promozione dello sport e il titolo di "Citta' che legge». «Il conferimento del titolo – si legge ancora – conferma l'importanza storica ed il ruolo territoriale svolto dalla comunita' marcellinarese e si pone come incentivo a proseguire nel percorso di valorizzazione culturale e sviluppo locale».

«Questo riconoscimento - dichiara il Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro - rappresenta un traguardo significativo per Marcellinara. Si tratta di una comunita' che ha dimostrato nel tempo una grande capacita' di custodire la propria storia e di guardare al futuro con progettualita' e impegno. Il titolo di Citta' premia un'identita' forte e una visione di sviluppo che merita di essere sostenuta e valorizzata. Marcellinara e tutta la sua comunita' portera' avanti con maggiore autorevolezza e determinazione le proprie istanze di sviluppo in tutte le sedi politiche ed istituzionali».

Soddisfazione è stata espressa anche dal prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il cui Ufficio ha seguito l'iter istruttorio. «Il conferimento del titolo di Citta' a Marcellinara - afferma il Prefetto Castrese De Rosa - costituisce il giusto riconoscimento di un percorso amministrativo serio e di una comunita' profondamente radicata nella propria storia e nei propri valori. La Prefettura ha espresso convintamente parere favorevole, rilevando la presenza di elementi qualificanti sotto il profilo storico, culturale ed economico. Questo risultato rappresenta anche un importante segnale di attenzione verso i territori e le loro eccellenze. In un lasso di tempo ravvicinato ben due comuni di questa provincia hanno conseguito l'ambito titolo onorifico.Il titolo di "Citta'" assume un valore simbolico e istituzionale rilevante, rafforzando il prestigio dell'Ente e la sua capacita' di rappresentanza nel contesto regionale e nazionale». E' stato rivolto, infine, dal sottosegretario e dai rappresentanti delle Istituzioni un plauso al Sindaco, agli Assessori e a tutti i Consiglieri comunali per la positiva conclusione dell'iter amministrativo, con l'auspicio che questo momento di orgoglio comunitario possa consolidarne le gia' feconde tradizioni e rilanciarle verso ambiziosi progetti di arricchimento economico e culturale.