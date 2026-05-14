Unindustria Calabria e ANCE Calabria esprimono il proprio pieno sostegno alla marcia silenziosa promossa da Cgil, Cisl e Uil Calabria per le vittime sul lavoro, in programma il 19 maggio a Catanzaro. Le associazioni parteciperanno alla manifestazione, nella piena convinzione che il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro debba restare al centro dell’attenzione pubblica, istituzionale e sociale: «Il lavoro non può mai essere separato dalla dignità della persona e dalla tutela della sua incolumità – afferma il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara –. Per

questo aderiamo con convinzione a questa iniziativa, che richiama tutti a una responsabilità comune: istituzioni, imprese, parti sociali e cittadini. La cultura della sicurezza non è un adempimento formale, ma un dovere quotidiano e un investimento sulla qualità dello sviluppo».



Unindustria e ANCE Calabria hanno sempre riservato grande attenzione al tema della prevenzione, anche attraverso una collaborazione stabile e concreta con INAIL, con cui negli anni ha condiviso iniziative di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori nel contesto edile e a quelli considerati più a rischio. Un impegno che l’associazione considera parte integrante della propria azione a sostegno delle imprese e del territorio: «La sicurezza – prosegue Ferrara – non è un costo, ma una condizione essenziale per fare impresa bene e in modo responsabile. Un lavoratore che si sente al sicuro è un lavoratore che si sente considerato dalla sua azienda. Occorre continuare a rafforzare la formazione, l’informazione e la prevenzione, soprattutto nei contesti più esposti. Su questo terreno il mondo imprenditoriale calabrese intende fare la sua parte con serietà e continuità». «Nel comparto edile la sicurezza è un tema ancora più centrale, perché ogni giorno si lavora in contesti complessi e ad alto rischio. Per ANCE Calabria la partecipazione a questa iniziativa è un segnale di responsabilità e di vicinanza a chi il lavoro lo vive sul campo. La prevenzione deve restare una priorità assoluta», afferma il presidente di ANCE Calabria, Roberto Rugna. Unindustria e ANCE Calabria rinnovano quindi il proprio sostegno a ogni iniziativa che promuova il lavoro sicuro, il rispetto delle regole e la tutela delle persone, nella convinzione che la crescita economica debba andare di pari passo con la salvaguardia della vita e della dignità di chi lavora.