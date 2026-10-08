Una straordinaria partecipazione di pubblico e un’energia travolgente hanno caratterizzato "Bike in the Park", l'iniziativa di Fondazione Città Solidale per il progetto Mare Narrante, promossa nel fine settimana del 3 e 4 ottobre presso il suggestivo scenario del Parco Gaslini.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del programma PN Metro plus e Città medie sud 2021-2027 del Comune di Catanzaro ed è stato promosso in sinergia con i partner di progetto, e la fondamentale collaborazione dell’ASD Nature e Fitness per la parte sportiva.

Nelle due giornate, decine di appassionati e curiosi si sono dati appuntamento per condividere sessioni ad alta intensità a ritmo di musica, guidati dall'energia e dalla professionalità degli istruttori d'eccezione: Paolo Paparazzo e Ines Cupelli nella sessione pomeridiana di sabato 3 ottobre, seguiti da Antonio Elia e Simona Trapasso nella mattinata di domenica.

A rendere l'evento una vera e propria festa inclusiva per le famiglie è stato il prezioso contributo di Oikos APS, che si è occupata dell'animazione e dei laboratori dedicati ai più piccoli, incentrati sul tema del mare e coordinati presso gli spazi di Casa Gaslini. Ciò ha permesso a tanti genitori di praticare sport in totale serenità, mentre i bambini imparavano e si divertivano a contatto con la natura e i valori della sostenibilità marina.

L'ottima riuscita di "Bike in the Park" testimonia ancora una volta come la sinergia tra istituzioni, enti del terzo settore e associazioni territoriali possa valorizzare i parchi e il litorale cittadino, trasformandoli in spazi vitali di salute, socialità e consapevolezza ambientale.