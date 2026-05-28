L’assessora Furrer: «L’obiettivo è quello di offrire un’occasione stabile di attrattività per il cuore della città, un appuntamento fisso e riconoscibile, utile a favorire durante tutto l’anno un maggiore afflusso di utenti nel centro storico e a promuovere le diverse espressioni del territorio»

Pubblicata la graduatoria dei primi tredici operatori ammessi al Mercatino degli Hobbisti che prenderà ufficialmente il via domenica 31 maggio, dalle ore 10 alle ore 20, in Piazza Prefettura. A renderlo noto è l’assessora alle Attività economiche del Comune di Catanzaro, Giuliana Furrer, sottolineando come l’iniziativa – in attuazione concreta del regolamento per il commercio su aree pubbliche licenziato lo scorso anno – rappresenta un ulteriore tassello delle azioni messe in campo dall’amministrazione comunale per valorizzare il centro storico e sostenere le produzioni locali.

«L’obiettivo – afferma Furrer – è quello di offrire un’occasione stabile di attrattività per il cuore della città, un appuntamento fisso e riconoscibile, utile a favorire durante tutto l’anno un maggiore afflusso di utenti nel centro storico e a promuovere le diverse espressioni del territorio. L’amministrazione comunale ha infatti previsto un calendario periodico con appuntamenti programmati ogni domenica, così da consolidare nel tempo una proposta continuativa di animazione urbana e valorizzazione economica».

L’assessora rende noto che è stata anche disposta la riapertura dei termini dell’avviso pubblico dedicato agli hobbisti per ulteriori trenta giorni, fino alle ore 23:59 del 26 giugno 2026, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori interessati, assicurare la copertura integrale dei trenta posteggi disponibili e consentire il regolare ed efficace svolgimento del mercatino.

Il settore attività economiche, al contempo, ha provveduto alla pubblicazione di un ulteriore avviso per l’assegnazione di 30 posteggi nell’ambito del mercato tematico dell’antiquariato, vintage, modernariato, arte e artigianato da svolgersi la prima e la quarta domenica di ogni mese, sempre in Piazza Prefettura.

Le indicazioni tecniche e il modello di domanda sono scaricabili dal link https://www.comune.catanzaro.it/novita/mercati-tematici-in-piazza-prefettura-al-via-domenica-31-maggio-con-gli-hobbisti/