La goccia fredda che ha causato l'ondata di violenti temporali dei giorni scorsi si è ormai allontanata verso la Grecia. Il suo spostamento ha permesso all'alta pressione di traslare verso nord, regalando un weekend di generale miglioramento e tempo soleggiato su tutta la regione, oltre a un gradito ritorno alla normalità termica.

La tregua, tuttavia, avrà vita breve. Per la giornata di martedì è previsto il ritorno dell'instabilità, con la probabile formazione di nuovi temporali pomeridiani. I fenomeni interesseranno soprattutto le aree montuose della regione, ma sono attesi sconfinamenti fin verso le zone costiere, in particolare quelle joniche.



Le zone più a rischio e il quadro termico

Le aree che registreranno i fenomeni più intensi saranno: Sila orientale, Serre e Pollino. In questi settori si formeranno temporali localmente di forte intensità, accompagnati da fenomeni grandinigeni. I rovesci, come accennato, riusciranno a raggiungere anche le aree costiere catanzaresi.

Nessuno scossone, invece, sul fronte termico: le temperature rimarranno stazionarie e perfettamente in linea con le medie del periodo. Il caldo resterà assolutamente sopportabile, con le massime che non supereranno i 30-31°C lungo le coste e in pianura.