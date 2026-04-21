Circa 300 ragazzi al Politeama di Catanzaro per la finale provinciale del Mirai Job Game. Il progetto itinerante della Regione Calabria mette in competizione gli istituti scolastici ed in palio una crociera a Grimaldi Lines per la Spagna.

Muscatello

«Gli orientatori del Centro per l'impiego si sono recati nelle scuole e hanno trasmesso delle conoscenze di diversa natura – ha riferito Mariagrazia Muscatello, responsabile del progetto Mirai Job Game – non soltanto sulle politiche attive ma anche sulle soft skill, sulla sicurezza stradale, su tematiche riguardanti l'ambiente.Noi proponiamo un quiz di 20 domande, quindi i ragazzi hanno appreso giocando attraverso questo quiz».

Ed i giovani cosa dicono? «Sicuramente è una grande occasione considerando l'opportunità che ci offrono, però anche per andare a capire meglio cosa fare del nostro futuro. Se meglio una crociera o un futuro certo? Ovviamente un futuro sicuro, senza ombra di dubbio»

La vincente

Computando la giustezza delle risposte ai vari quiz proposti la scuola vincente è risultata la 5A del Liceo Scientifico "Galilei" di Lamezia. Secondo classificato l'IIS "Guarasci" di Soverato

Baglioni trascinante

Baglioni

Non è parente del più noto ma solo omonimo: Lorenzo Baglioni, cantautore toscano, è comunque un bravissimo intrattenitore per questi giovani.

«E un'esperienza fantastica – ha detto a LaC Network – perché ci sono ragazzi e ragazze che hanno un'energia straordinaria. Vedremo chi solleverà al cielo il trofeo Mirai Job 2026.Siete emozionati? E lo so, è normale, anch'io».

Da Vibo a Crotone, da Cosenza a Catanzaro e per finire a Reggio: l'obiettivo è accompagnare gli studenti verso il mondo del lavoro, offrendo un orientamento concreto e magari divertente.Mirai in giapponese significa futuro, quello che per molti di loro è ancora sinonimo di partenza.

Varone

«Il vero potenziale della nostra regione sono i giovani sui quali noi investiamo – ha aggiunto Fortunato Varone, direttore del dipartimento Lavoro della Regione Calabria – Oggi Mirai ma anche Eco School sono progetti che stiamo portando avanti nelle scuole.Stiamo lavorando con il Presidente Occhiuto sul reddito di merito, facciamo di tutto per tenere i nostri ragazzi in Calabria perché per noi sono davvero la speranza della nostra regione»

Le partecipanti alla semifinale di Catanzaro