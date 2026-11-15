Una settimana di preghiera, ascolto della Parola e fraternità sacerdotale, per ritrovare l’essenziale della propria vocazione e rinnovare lo slancio del ministero pastorale. È l’esperienza vissuta dal clero dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, che dal 9 al 13 novembre si è ritrovato ad Assisi per gli esercizi spirituali annuali, insieme all’arcivescovo mons. Claudio Maniago.

A guidare le meditazioni è stato mons. Stefano Manetti, vescovo di Fiesole, sul tema «Pensare secondo Dio», un’espressione evangelica che invita a una conversione profonda del cuore e dello sguardo, particolarmente significativa per quanti sono chiamati al servizio delle comunità cristiane.

La scelta di Assisi ha assunto un valore ancora più intenso in questo 2026, anno dell’ottavo centenario della morte di san Francesco. Nei luoghi segnati dalla sua straordinaria esperienza spirituale, i sacerdoti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la radicalità del Vangelo e con una testimonianza di fede che continua a interrogare la vita della Chiesa.

Pensare secondo Dio: ritornare all’essenziale

Il tema degli esercizi richiama le parole di Gesù rivolte a Pietro nel Vangelo di Marco: «Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini» (Mc 8,33). Un richiamo esigente, che pone al centro la necessità di lasciarsi continuamente convertire dalla Parola.

Pensare secondo Dio significa imparare a leggere la realtà con lo sguardo di Cristo, superando le logiche dell’efficienza, del protagonismo e dell’autosufficienza. Per un sacerdote vuol dire riscoprire che il ministero non si esaurisce nell’organizzazione delle attività pastorali, nella gestione delle strutture o nella risposta alle molteplici esigenze delle comunità.

La fecondità del servizio ecclesiale nasce anzitutto dalla relazione personale con il Signore, dall’ascolto della sua Parola e dalla capacità di riconoscere la sua presenza nella vita delle persone.

Gli esercizi spirituali hanno rappresentato, in questa prospettiva, un tempo privilegiato per interrompere il ritmo delle occupazioni quotidiane e ritrovare, nel silenzio e nella preghiera, le motivazioni profonde della chiamata sacerdotale.

La formazione permanente dei sacerdoti

La predicazione è stata affidata a mons. Stefano Manetti, vescovo di Fiesole, che porta nel suo ministero episcopale una significativa esperienza nell’ambito della formazione sacerdotale.

Già direttore spirituale e successivamente rettore del Seminario Maggiore Arcivescovile di Firenze, Manetti ha dedicato molti anni all’accompagnamento dei seminaristi e al discernimento vocazionale.

Nella Messa crismale del 2026, il presule aveva richiamato l’importanza della formazione permanente, sottolineando come il sacerdote sia chiamato a lasciarsi continuamente plasmare dallo Spirito Santo attraverso le relazioni, le esperienze quotidiane e anche le fatiche del ministero.

Una prospettiva che aiuta a comprendere il valore degli esercizi spirituali: non semplicemente una pausa dalle attività pastorali, ma un’occasione per rileggere la propria vita alla luce del Vangelo, custodire la fedeltà alla vocazione e alimentare la fraternità presbiterale.

Assisi, Francesco e la conversione dello sguardo

Vivere gli esercizi spirituali ad Assisi, nell’anno in cui la Chiesa ricorda gli ottocento anni dalla morte del Poverello, ha offerto un ulteriore motivo di riflessione.

Francesco è stato un uomo capace di cambiare radicalmente il proprio modo di pensare e di vivere. Attratto inizialmente dalla gloria e dal prestigio, ha progressivamente scoperto nel Vangelo una logica diversa, fondata sulla povertà, sulla minorità, sulla misericordia e sulla fraternità.

L’incontro con il lebbroso, la preghiera davanti al Crocifisso di San Damiano e la scelta di abbracciare una vita evangelica essenziale raccontano una conversione che ha trasformato anzitutto il suo sguardo sul mondo e sulle persone.

La sua esperienza continua a rivolgere alla Chiesa una domanda fondamentale: quanto il nostro modo di pensare, decidere e agire è realmente ispirato al Vangelo?

Non si tratta soltanto di ammirare la santità di Francesco, ma di accogliere la provocazione di una vita che ha saputo mettere Cristo al centro di ogni scelta.

Maniago e la fraternità del presbiterio

La partecipazione dell’arcivescovo Claudio Maniago agli esercizi spirituali ha espresso il valore della comunione tra il vescovo e il suo presbiterio.

Condividere giorni di preghiera, ascolto e riflessione significa riconoscere che la fraternità sacerdotale non è soltanto una necessità organizzativa, ma una dimensione costitutiva della vita ecclesiale.

In un tempo segnato da profonde trasformazioni culturali e sociali, nel quale anche le comunità cristiane si confrontano con nuove sfide pastorali, diventa sempre più importante custodire spazi di interiorità e di confronto fraterno.

La spiritualità francescana offre, in questo senso, un riferimento particolarmente attuale. La Chiesa è chiamata a ritrovare continuamente la semplicità del Vangelo, la prossimità alle persone, l’attenzione ai più fragili e la libertà da ogni forma di autoreferenzialità.

L’esperienza di Assisi si inserisce così nel percorso di vita e di rinnovamento pastorale dell’Arcidiocesi, ricordando che ogni autentica trasformazione ecclesiale nasce anzitutto dalla conversione personale e comunitaria.

Dalla contemplazione alla vita delle comunità

La settimana di esercizi spirituali ha rappresentato per i sacerdoti di Catanzaro-Squillace un’occasione per ritornare alle sorgenti della propria vocazione e riscoprire il significato più profondo del servizio pastorale.

L’esperienza di Francesco ricorda che la forza della testimonianza cristiana non risiede nel prestigio delle opere o nella capacità di affermarsi, ma nella fedeltà al Vangelo e nella disponibilità a farsi prossimi agli altri.

Pensare secondo Dio significa imparare a vedere le persone prima dei problemi, il servizio prima del ruolo, la comunione prima dell’affermazione personale.

È questa la prospettiva spirituale che accompagna il ritorno dei sacerdoti alle rispettive comunità: custodire quanto vissuto ad Assisi e tradurlo nella quotidianità del ministero, perché l’incontro con Cristo continui a generare fraternità, speranza e autentica vita evangelica.