Il partito interviene dopo la morte dell'operaio Giampiero De Filippis e rilancia i dati Inail: oltre 823 vittime in Italia dall'inizio dell'anno, con la Calabria sopra la media nazionale di oltre il 25%. Chieste più ispezioni, stop ai subappalti a cascata e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro

Il cordoglio per la scomparsa di Giampiero De Filippis, l'operaio precipitato dal terzo piano di un edificio a Settingiano mentre era impegnato in un cantiere edile, riaccende il dibattito politico sul tema della sicurezza. Alla famiglia e ai cari della vittima arriva la vicinanza di Sinistra Italiana, che però chiede di andare oltre le dichiarazioni di circostanza e sollecita un cambio di passo netto.

Secondo i dati Inail, dall'inizio dell'anno in Italia si sono registrati oltre 823 infortuni mortali, con una media di circa tre vittime al giorno. Un quadro che vede la Calabria tra i territori più esposti, con un indice di incidenza mortale superiore di oltre il 25% rispetto alla media nazionale.

L'allarme sui settori a rischio e il nodo calabrese

A pagare il tributo più pesante restano l'edilizia, i trasporti, la logistica, il manifatturiero e l'agricoltura. In Calabria, sottolinea Sinistra Italiana, il rischio si aggrava per la presenza di lavoro nero, sommerso e sottosalario, fattori che incidono direttamente sulle condizioni nei cantieri e nelle aziende.

Nel comunicato il partito chiede di archiviare l'espressione "morti bianche", ritenuta ipocrita e assolutoria: «Non c'è nulla di bianco, di neutro o di fatale in ciò che accade: quando sicurezza, diritti, prevenzione e dignità salariale vengono sacrificati sull'altare del profitto, quelli a cui assistiamo sono veri e propri omicidi sul lavoro. Una strage che ha responsabilità precise, frutto di decenni di deregolamentazione del mercato del lavoro, di precarizzazione estrema e di tagli ai controlli« - si legge nel comunicato stampa.

Le proposte del partito

Per contrastare il fenomeno, Sinistra Italiana indica quattro priorità d'intervento:

Più controlli: rafforzare gli organici dell'Ispettorato del Lavoro, delle ASL/Spisal e dell'INAIL, attivando piani straordinari di verifica nei comparti più esposti.

Stop ai subappalti a cascata: limitare un meccanismo che riduce i margini economici e finisce per comprimere gli standard di sicurezza nei cantieri.

Prevenzione e manutenzione: aumentare le risorse per la formazione continua, la medicina del lavoro e la manutenzione di impianti e strutture.

Reato di omicidio sul lavoro: inserire la fattispecie nel codice penale per individuare e sanzionare le responsabilità dirette in caso di violazione delle norme.

«Il lavoro deve servire a vivere, non a morire: finché il profitto varrà più della vita umana, non smetteremo di chiamare questa strage con il suo vero nome», conclude la nota di Sinistra Italiana.