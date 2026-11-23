Il presidente della SIMI Calabria e docente all'Università Magna Graecia fa il punto sulle sfide della medicina interna: dalle nuove terapie per il diabete alla gestione delle patologie croniche, fino alla necessità di integrare ospedale e territorio per garantire cure più efficaci e accessibili

Il professor Ludovico Abenavoli, ordinario di Gastroenterologia all'Università Magna Graecia di Catanzaro, dove si è formato in medicina interna e nutrizione, è presidente della sezione calabrese della SIMI, la Società italiana di medicina interna.

Il 20 novembre ha guidato il congresso regionale della SIMI all'Università Magna Graecia, dove si è parlato delle nuove terapie per il diabete e della cura dei pazienti con più malattie croniche. In Calabria il problema riguarda molte persone: gli over 65 sono quasi uno su quattro (il 24,4% dei residenti). Il 68% di loro dice di avere almeno una malattia cronica, quasi tre su dieci ne hanno due o più e più della metà è in sovrappeso o obesa. Lo abbiamo intervistato

Quasi tre over 65 calabresi su dieci convivono con almeno due patologie croniche. Che paziente arriva oggi in un reparto di medicina interna in Calabria, e cosa lo distingue da quello di vent'anni fa?

Oggi nei reparti di degenza clinica calabresi arriva un paziente profondamente diverso rispetto a quello di vent'anni fa. È spesso una persona anziana, fragile, con più patologie croniche contemporaneamente: diabete, malattie cardiovascolari, insufficienza renale, obesità, malattie respiratorie o epatiche. A queste condizioni si associano frequentemente la polifarmacoterapia e problematiche sociali e assistenziali. Oggi il clinico è chiamato non soltanto a riconoscere e trattare una singola malattia, ma anche a comprendere come le diverse patologie interagiscano tra loro, condizionando le scelte terapeutiche e la qualità della vita. Non dobbiamo curare una somma di malattie, ma una persona nella sua interezza. È questo il principio che ha guidato il confronto scientifico e professionale del nostro Congresso regionale della SIMI Calabria.

Lei dice che il diabete non si cura più solo guardando la glicemia: si passa dal "treat to target" al "treat to benefit". Cosa cambia, in concreto, per il paziente che va dal medico?

Significa che stiamo assistendo a un'importante evoluzione del modo di intendere la terapia. Per molti anni il trattamento del diabete si è concentrato prevalentemente sul raggiungimento di determinati valori glicemici. Oggi sappiamo che il controllo della glicemia rimane essenziale, ma non basta. Il nuovo paradigma, definito treat to benefit, punta a ottenere benefici clinici concreti, cioè ridurre il rischio cardiovascolare, proteggere la funzione renale, prevenire le complicanze epatiche e migliorare la qualità e l'aspettativa di vita. Per il paziente questo significa ricevere una terapia personalizzata, costruita non soltanto intorno a un parametro di laboratorio, ma sulla base del suo profilo clinico complessivo.

Le nuove terapie proteggono anche cuore, reni e fegato. Arrivano davvero a tutti i calabresi che ne hanno bisogno, o ci sono differenze tra territori e tra fasce di popolazione?

L'innovazione terapeutica rappresenta una straordinaria opportunità, ma il suo valore si realizza pienamente soltanto quando diventa accessibile a tutti i pazienti che possono beneficiarne. Oggi disponiamo di trattamenti capaci di migliorare la prognosi di numerose condizioni metaboliche, cardiovascolari e renali, mentre per alcune malattie epatiche si stanno aprendo prospettive terapeutiche importanti. Tuttavia, indicazioni, benefici e criteri di prescrizione non sono identici per tutte le patologie. In Calabria, come in altre realtà del Paese, dobbiamo prestare particolare attenzione alle possibili disuguaglianze legate alla distanza dai centri di riferimento, alle condizioni socioeconomiche, all'età e alla disponibilità dei servizi. Non sarebbe corretto affermare, senza dati specifici, che esistano ovunque le stesse criticità, ma è certamente necessario monitorare l'equità di accesso alle cure. Come comunità scientifica e professionale, dobbiamo promuovere percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, appropriatezza prescrittiva e collaborazione tra ospedale e territorio.

Il 51% degli anziani calabresi è in sovrappeso o obeso. Quanto conta la prevenzione rispetto ai farmaci, e chi deve farsene carico?

Prevenzione e terapia farmacologica non devono essere considerate alternative, ma strumenti complementari di una stessa strategia di salute. L'eccesso ponderale e l'obesità non rappresentano soltanto un problema di peso corporeo, ma sono condizioni strettamente associate al diabete di tipo 2, alle malattie cardiovascolari, alla steatosi epatica e a numerose altre patologie croniche. La prevenzione deve iniziare precocemente e accompagnare tutte le fasi della vita, attraverso un'alimentazione equilibrata, ispirata anche ai principi della dieta mediterranea, un'attività fisica adeguata, l'educazione sanitaria e il contrasto alla sedentarietà. La prevenzione è una responsabilità collettiva e rappresenta uno degli investimenti più importanti per la sostenibilità futura del nostro sistema sanitario.

Lei chiede un approccio multidisciplinare, non "percorsi separati". Oggi chi ha diabete, cuore malato e reni affaticati a quante porte deve bussare? E come si costruisce una vera rete tra specialisti?

Il paziente con più patologie croniche rischia ancora oggi di dover affrontare percorsi assistenziali frammentati, con visite, controlli e indicazioni terapeutiche non sempre sufficientemente coordinati. Il problema non è il numero degli specialisti coinvolti, perché la competenza specialistica rimane indispensabile. Il problema nasce quando manca una visione unitaria del percorso di cura. Un paziente con diabete scompensato e complicanze multiorgano ha bisogno di avere come riferimento più specialisti che lavorino in modo integrato, condividendo informazioni, obiettivi e decisioni terapeutiche. Occorrono percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) condivisi, strumenti informatici, una chiara identificazione dei professionisti responsabili del coordinamento e una comunicazione continua tra ospedale e territorio. La multidisciplinarietà non consiste semplicemente nel mettere insieme più specialisti, ma nel costruire un'unica strategia di cura intorno al paziente.

La SIMI dice che ora bisogna attuare il nuovo modello di assistenza territoriale. A che punto è la Calabria, e cosa serve perché il paziente cronico venga seguito vicino a casa invece che in ospedale?

Il rafforzamento dell'assistenza territoriale rappresenta una delle sfide più importanti per la sanità calabrese. Il modello delineato dal DM 77/2022, anche attraverso lo sviluppo delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali, offre un quadro organizzativo che deve tradursi in servizi concretamente accessibili e funzionanti. La Calabria è impegnata in questo percorso di riorganizzazione, ma è fondamentale distinguere la realizzazione delle strutture dalla loro effettiva capacità di garantire assistenza, continuità delle cure e presa in carico dei pazienti. Non bastano nuovi edifici o nuovi modelli organizzativi. Servono professionisti, risorse, integrazione informatica, protocolli condivisi e soprattutto una collaborazione stabile tra medicina generale, specialistica ambulatoriale e servizi territoriali. L'obiettivo oggi non è contrapporre ospedale e territorio, ma renderli parti complementari di un unico sistema. L'ospedale deve garantire la gestione delle fasi acute e delle condizioni più complesse, mentre il territorio deve assicurare prevenzione, monitoraggio, continuità assistenziale e gestione delle patologie croniche stabilizzate.

Dal Congresso SIMI Calabria emerge una convinzione condivisa: la sanità del futuro deve essere sempre più capace di affrontare la complessità, valorizzando le competenze di tutti i professionisti e superando la frammentazione dei percorsi assistenziali. Non esiste una disciplina che possa rispondere da sola ai bisogni del paziente cronico. Esiste invece una comunità di professionisti che, lavorando insieme, può garantire cure più appropriate, efficaci, accessibili e umane. La centralità del paziente non deve rimanere un principio teorico, ma diventare il criterio concreto con cui organizzare l'assistenza sanitaria anche in Calabria.