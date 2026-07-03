La maggior parte degli stabilimenti balneari ha confermato le tariffe dello scorso anno con prezzi che vanno tra 20 e 25 euro per una giornata al mare
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La stagione balneare è ufficialmente aperta e restano pressoché invariati i prezzi sulla costa Ionica Catanzarese dove, per trascorrere l'intera stagione in riva al mare e con tutti i comfort, si arriva a spendere tra 20 e 25 euro al giorno. In particolare a Soverato, dove per il decimo anno consecutivo sventola la Bandiera Blu, la maggior parte degli stabilimenti balneari ha confermato le tariffe dello scorso anno con prezzi che vanno da 700 a 900 euro per un ombrellone stagionale, con sdraio e lettino.
Bene le presenze
«Per noi la stagione inizia a giugno e termina a ottobre - ha chiarito Matteo Mellace, titolare del lido Marechiaro -. La tariffa stagionale per i nostri clienti è come al solito di 900 euro con due lettini, 750 euro con sdraio e lettino. Il costo medio giornaliero oscilla invece tra 20 e 25 euro per i mesi di luglio e agosto, 18 euro a giugno e settembre». Buono il dato sulle presenza: «La maggior parte dei nostri clienti ha confermato la prenotazione anche per questa estate ma ci sono diverse famiglie nuove. Molti gli italiani ma non mancano i turisti stranieri che scelgono il nostro mare e apprezzano la nostra città».
Parcheggi a pagamento
E anche quest'anno, come per la scorsa stagione estiva, nella Perla dello Ionio è partito il piano parcheggi: dal 1 luglio e fino al 31 agosto i circa 350 parcheggi a ridosso del lungomare diventano blu con una tariffa di 1 euro per la prima ora, 0,50 centesimi per le ore successive. Novità di quest'anno: la possibilità di pagare il biglietto direttamente con il cellulare grazie all'applicazione EasyPark oltre al pagamento digitale tramite Pos, bancomat o carta di credito.
Tariffe confermate
Un'iniziativa apprezzata dai titolari degli stabilimenti balneari: «È una misura che agevola residenti e turisti» commenta Arturo Abbruzzo , titolare dello stabilimento El Sombrero Beach che sui servizi offerti dalla sua struttura aggiunge: «Da noi per un abbonamento stagionale in prima fila, si spende intorno a 900 euro, cento euro in meno per le altre file. Circa 20 euro la tariffa giornaliera a luglio e agosto, a giugno invece era di 15 euro. Abbiamo cercato di invocare la gente a venire al mare nonostante il tempo incerto e ci siamo riusciti».
Servizi apprezzati dai turisti
Sono in tutto 30 gli stabilimenti balneari nella città ionica e l'offerta è dunque varia. Come sottolinea Salvatore Riccio, presidente dell'Associazione degli stabilimenti balneari della città: «Da noi, per una giornata al mare, si può spendere da 12 euro fino a 30 euro. Il prezzo varia in base all'offerta e ai servizi. In media lo standard è buono con docce calde, lavapiedi, aree ombreggiate, tutti gli aspetti che fanno la differenza e che i turisti chiedono, elevando lo standard e migliorando l'esperienza dei vacanzieri . A questo si aggiunge il piano parcheggi che non sconvolge il turista, anzi, a volte ce lo richiede. C'è da dire che quest'anno il canone demaniale non è aumentato ma il prossimo anno probabilmente si andrà incontro a delle spese aggiuntive per cui sicuramente bisognerà rivedere i prezzi dei servizi. Ma a questo penseremo al momento opportuno. Nonostante tutto comunque, la nostra costa resta tra le mete più gettonate e Soverato si conferma località turistica ormai consolidata».