Crescono in Italia i pagamenti cashless, ovvero senza l'uso dei contanti. Nel 2025 l'Osservatorio Europa Cashless di SumUp ha rilevato nel nostro Paese un incremento del 26,7% sull'anno precedente.

L'Italia è terza dietro Bulgaria (+49,5%) e Svezia (+31,3%).

Analizzando i dati nazionali il maggiore aumento delle transazioni si registra a Ragusa (+67%), seguita da Nuoro (+58,9%) e Campobasso (+56,7%).

In quarta posizione si colloca Benevento (+49,1%), al quinto posto Sassari (+47,9%), al sesto La Spezia (+45,6%).

Chiudono la classifica L'Aquila (+43,4%), Trieste (+43,1%), Agrigento (+37,9%) e Catanzaro (+36,6%).



I settori merceologici con l'incremento maggiore sono farmacie (+119,5%), centri sportivi e negozi di articoli sportivi (+111,6%) e architetti e ingegneri (+73,2%). In crescita anche bar (+37%), ristoranti (+36,1%) e hotel (+15,8%).