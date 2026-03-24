Lo ha disposto l’amministrazione comunale per garantire le condizioni di sicurezza e di ordine pubblico. Il match è previsto alle 17

«In occasione dell’incontro di calcio del Torneo UEFA Elite Round Under 19 tra Italia e Ungheria, in programma mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 17:00, è stata disposta la chiusura anticipata del cimitero urbano di via Francesco Paglia». Lo si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Catanzaro.

In particolare, per la giornata di mercoledì 25 marzo, il cimitero urbano di via Paglia e le attività commerciali presenti nell’area adiacente osserveranno la chiusura anticipata alle ore 14:00.

«Il provvedimento si rende necessario per garantire condizioni adeguate di sicurezza e ordine pubblico, in linea con quanto emerso nelle riunioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e nei successivi tavoli tecnici coordinati dalla Prefettura e dalla Questura».