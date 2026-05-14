ll rettangolo verde dello stadio "Nicola Ceravolo", in occasione della sfida tra Catanzaro e Avellino, si è trasformato in un palcoscenico di straordinaria umanità.

Grazie all'iniziativa promossa dal Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina, in stretta sinergia con il reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Renato Dulbecco" guidato dal dottore Giuseppe Raiola, un gruppo di piccoli pazienti affetti da diabete di tipo 1 ha vissuto l'emozione indimenticabile di accompagnare i calciatori all'ingresso in campo.

Il presidente del Catanzaro Club “ Floriano Noto ”Sellia Marina, Gregorio Rijillo, ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando il lavoro di squadra che lo ha reso possibile:“Oggi non abbiamo celebrato solo il calcio, ma la vita e il coraggio di questi piccoli campioni. Ogni bambino ha vissuto l'emozione di calcare il prato del Ceravolo al fianco dei propri idoli, e vedere la gioia nei loro occhi è per noi il premio più grande. Questa iniziativa nasce da un legame profondo tra il nostro club e il territorio. Siamo onorati della collaborazione con il dott. Giuseppe Raiola, un punto di riferimento umano e professionale per l'intera regione. Vedere i bambini varcare l'ingresso del 'Ceravolo' insieme ai calciatori è un’immagine potente che va oltre il risultato sportivo: è la dimostrazione che nessuno deve sentirsi solo nella propria battaglia contro la malattia. Grazie all’U.S. Catanzaro e al presidente Floriano Noto per la disponibilità e la sensibilità mostrate. Un plauso doveroso spetta inoltre al consigliere del direttivo Felice Citriniti, per l'impegno instancabile e la cura dei dettagli che hanno permesso il perfetto coordinamento di questa giornata”. Il delegato ai rapporti istituzionali Marco Marullo ringrazia la società giallorossa, nelle persone del responsabile marketing Umberto De Stefano e dello SLO Salvatore Ferragina per la continua collaborazione e disponibilità.

Il Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina si conferma motore di inclusione sociale, unendo sport e sanità per sostenere chi lotta contro la malattia. Con questa iniziativa, il Club ribadisce la propria missione: trasformare la passione giallorossa in sollievo e speranza, restando al fianco dei bambini "speciali" sempre e comunque, ben oltre i novanta minuti di gioco.