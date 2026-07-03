Il progetto è stato illustrato questa mattina in Cittadella dal vicepresidente Filippo Mancuso: «Vogliamo stare vicino alle amministrazioni locali, sappiamo che ci sono sempre esigenze sul territorio». La rendicontazione entro il 31 dicembre

Il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, ha avuto questa mattina un incontro in Cittadella con gli amministratori locali per illustrare il piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali. L’iniziativa nasce dalla necessità di dare una risposta alla ricognizione avviata la scorsa estate e contestualmente veicolare importanti somme sul territorio necessarie per fronteggiare le esigenze ordinarie e per quelle sopraggiunte a causa del maltempo.

La Regione ha messo a disposizione 30 milioni di euro per finanziare piccoli interventi infrastrutturali. «Abbiamo iniziato con le somme dell'agricoltura finanziando il ripristino delle strade interpoderali» ha chiarito Mancuso. «Un bel contributo del valore di 150mila euro per ogni comune. Adesso iniziamo col finanziare la piccola viabilità» ha quindi aggiunto.

Micro-interventi infrastrutturali per i comuni di piccole dimensioni. La Regione ha messo a disposizione 30 milioni di euro per consentire alle amministrazioni locali di eseguire lavori di piccola viabilità. Il vicepresidente Mancuso ha incontrato stamattina i sindaci in Cittadella.

I lavori da realizzare in tempi brevi dovranno essere eseguiti e rendicontati entro il 31 dicembre. Priorità sarà accordata ai piccoli comuni. «Continueremo poi con i fondi Poc 21-27 a finanziare anche le amministrazioni che hanno indirizzato le richieste su esigenze diverse. Da parte nostra c’è sempre la volontà di stare vicino alle amministrazioni comunali. Speriamo di poter continuare su questa strada» ha aggiunto Mancuso.

Gli altri fondi saranno destinati all’edilizia di prossimità, ai cimiteri e ad altri micro-interventi. «Sappiamo che c'è una grande necessità di edilizia di prossimità e di interventi di questo genere, che vanno poi vanno a stretto vantaggio della vivibilità dei cittadini».