Il Comune di Catanzaro, settore Politiche sociali, rende noto che sono aperte, per l'anno scolastico 2026/27, le iscrizioni dei bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi per l’area dell’Infanzia comunale “G. Pepe” in vico IV Raffaelli, 14.

I posti disponibili sono 46, di cui 6 riservati in via prioritaria ai figli dei dipendenti dell’ente, con possibilità di ampliamento fino a 56 posti, con ulteriori 10 posti aggiuntivi di nido, solo ed esclusivamente in caso di potenziamento del servizio, subordinato al ripristino di un’aula a seguito della conclusione di lavori già programmati. I posti sono suddivisi tra nido sezione lattanti (bambini di età compresa tra i 6-12 mesi), nido semidivezzi (bambini di età compresa tra i 12-24 mesi) e sezioni primavera (bambini di età compresa tra i 24-36 mesi). Le domande dovranno pervenire entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio. L'ammissione delle istanze, per tutte le tipologie dei servizi educativi, avverrà mediante la formulazione di un’apposita graduatoria. Per usufruire del servizio è previsto il pagamento, a carico dell'utente, di una retta mensile rapportata al reddito complessivo risultante dalla certificazione ISEE vigente. L’avviso e la modulistica sono reperibili sul portale del Comune all’indirizzo: https://www.comune.catanzaro.it/novita/politiche-sociali-al-via-iscrizioni-per-area-infanzia-comunale-pepe/