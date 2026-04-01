Nell’ambito dei lavori in corso sul Lungomare Pugliese è stata disposta la proroga della chiusura al traffico veicolare nelle giornate del 2 e 3 aprile 2026

L’amministrazione comunale di Catanzaro informa la cittadinanza che, nell’ambito dei lavori in corso sul Ponte Fiumarella, sul Lungomare Pugliese, è stata disposta la proroga della chiusura al traffico veicolare nelle giornate del 2 e 3 aprile 2026.

Il provvedimento si rende necessario per consentire lo svolgimento delle operazioni di varo dell’impalcato metallico, una fase tecnica particolarmente delicata che prevede il sollevamento e il posizionamento delle travi sui pilastri mediante l’utilizzo di gru di grandi dimensioni.

La proroga è stata determinata dal maltempo dei giorni scorsi, che ha impedito il regolare arrivo in città dei mezzi tecnici specializzati, causando uno slittamento delle attività programmate.

Per tali ragioni, sarà prorogato il divieto di transito carrabile e pedonale nel tratto tra via Torrazzo e via Barletta del Lungomare Pugliese, come previsto dall’ordinanza del Comando di Polizia Locale.

Viabilità alternativa

Al fine di limitare i disagi alla circolazione, rimangono istituiti i seguenti percorsi alternativi:

I veicoli in direzione Corace → Porto, giunti all’intersezione tra Lungomare Pugliese e via Torrazzo, avranno obbligo di svolta a sinistra su via Torrazzo;

I veicoli in direzione Porto → Corace, all’intersezione tra Lungomare Pugliese e via Repubbliche Marinare, potranno immettersi su via Repubbliche Marinare e proseguire verso viale Crotone.

Resta confermata la rotatoria temporanea sul Lungomare Pugliese all’altezza dell’intersezione con via Barletta, con divieto di sosta su entrambi i lati, al fine di garantire la fluidità del traffico nel tratto compreso tra via Repubbliche Marinare e via Barletta;

Allo stesso modo, rimane in vigore lo STOP:

all’intersezione tra via Barletta e Lungomare Pugliese;

all’uscita dell’area parcheggio adiacente via Barletta.