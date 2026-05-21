«Il Partito Democratico di Catanzaro – si legge in un comunicato stampa a firma della federazione provinciale – guarda con interesse e attenzione al percorso “Road to Pride 2026”, promosso da associazioni del territorio, soggetti sociali e dall’Amministrazione comunale, quale importante occasione di confronto pubblico sui temi dei diritti, dell’inclusione, del contrasto alle discriminazioni e della piena cittadinanza delle persone LGBTQIA+.

Il documento programmatico elaborato dal Comitato Catanzaro Pride 2026 rappresenta un primo contributo utile ad avviare una discussione ampia e partecipata, capace di coinvolgere realtà associative, forze politiche, istituzioni e cittadinanza attiva attorno a valori fondamentali di libertà, uguaglianza e rispetto della persona.

Il Partito Democratico ritiene che il Pride non possa essere considerato esclusivamente un evento cittadino, ma debba invece rappresentare un momento di rilievo politico, culturale e sociale per l’intero territorio provinciale e regionale, in grado di promuovere una comunità più aperta, inclusiva e rispettosa delle differenze.

Per tale ragione, il PD Catanzaro parteciperà con spirito costruttivo sia all’assemblea pubblica “Road to Pride”, convocata per oggi 21 maggio alle ore 17:30 presso Piazzetta Fabric a Catanzaro, sia a tutte le altre future occasioni che avranno l'obiettivo di promuovere il Pride nella nostra città, contribuendo al confronto con idee, proposte e disponibilità utili alla costruzione condivisa del percorso verso il Catanzaro Pride 2026.

Inoltre, negli scorsi giorni il nostro partito ha promosso un momento di confronto interno con la Segreteria Provinciale, i circoli cittadini ed i Giovani Democratici, al fine di approfondire i contenuti del documento programmatico e definire le modalità di partecipazione ad un’iniziativa che assume una rilevante valenza pubblica e politica per la città e per l’intero territorio.

Il PD Catanzaro conferma il proprio impegno a sostegno dei diritti civili, della dignità delle persone e della costruzione di una società fondata sull’inclusione, sulla solidarietà e sul rispetto di ogni identità».