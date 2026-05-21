«Il Partito Democratico di Catanzaro – si legge in un comunicato stampa a firma della federazione provinciale –  guarda con interesse e attenzione al percorso “Road to Pride 2026”, promosso da associazioni del territorio, soggetti sociali e dall’Amministrazione comunale, quale importante occasione di confronto pubblico sui temi dei diritti, dell’inclusione, del contrasto alle discriminazioni e della piena cittadinanza delle persone LGBTQIA+.

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Catanzaro Pride 2026, la città si prepara alla prima parata pride della storia del capoluogo

Redazione
Catanzaro Pride 2026, la città si prepara alla prima parata pride della storia del capoluogo

Il documento programmatico elaborato dal Comitato Catanzaro Pride 2026 rappresenta un primo contributo utile ad avviare una discussione ampia e partecipata, capace di coinvolgere realtà associative, forze politiche, istituzioni e cittadinanza attiva attorno a valori fondamentali di libertà, uguaglianza e rispetto della persona.

Il Partito Democratico ritiene che il Pride non possa essere considerato esclusivamente un evento cittadino, ma debba invece rappresentare un momento di rilievo politico, culturale e sociale per l’intero territorio provinciale e regionale, in grado di promuovere una comunità più aperta, inclusiva e rispettosa delle differenze.

Per tale ragione, il PD Catanzaro parteciperà con spirito costruttivo sia all’assemblea pubblica “Road to Pride”, convocata per oggi 21 maggio alle ore 17:30 presso Piazzetta Fabric a Catanzaro, sia a tutte le altre future occasioni che avranno l'obiettivo di promuovere il Pride nella nostra città, contribuendo al confronto con idee, proposte e disponibilità utili alla costruzione condivisa del percorso verso il Catanzaro Pride 2026.

Inoltre, negli scorsi giorni il nostro partito ha promosso un momento di confronto interno con la Segreteria Provinciale, i circoli cittadini ed i Giovani Democratici, al fine di approfondire i contenuti del documento programmatico e definire le modalità di partecipazione ad un’iniziativa che assume una rilevante valenza pubblica e politica per la città e per l’intero territorio.

Il PD Catanzaro conferma il proprio impegno a sostegno dei diritti civili, della dignità delle persone e della costruzione di una società fondata sull’inclusione, sulla solidarietà e sul rispetto di ogni identità».