L’ente avvia il programma di alienazioni con l’obiettivo di riqualificare la struttura strategica per il territorio. «Infrastruttura sportiva di grande valore»
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
La Provincia di Catanzaro ha ufficialmente indetto un’asta pubblica per la vendita del Complesso Sportivo Polifunzionale “Cassiodoro Sporting Center”, situato nel Comune di Squillace. L’iniziativa rientra nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’ente e ha l’obiettivo di favorire la riqualificazione e il rilancio di una struttura strategica per il territorio, valorizzandone le potenzialità sportive, turistiche e ricettive.
Il complesso si estende su un’area di circa 20.000 mq in una posizione altamente accessibile, nelle immediate vicinanze della SS 106 Jonica e della zona turistica di Copanello. La struttura comprende:
- piscina coperta da 25x15 metri con gradinate per circa 700 posti;
- campi sportivi all’aperto (tennis, calcetto, campo polivalente/paddle);
- spogliatoi, servizi, locali tecnici e area bar;
- ampi spazi esterni e parcheggi.
Il prezzo a base d’asta è fissato in 900.000 euro, con offerte esclusivamente in aumento. La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova. L’asta si svolgerà mediante il sistema delle offerte segrete, secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento ed evidenza pubblica. È prevista la possibilità di esercizio del diritto di prelazione, nei termini indicati nel bando.
Per gli uffici tecnici dell’Ente: «Con questa operazione si intende attrarre investimenti capaci di restituire piena funzionalità a un’infrastruttura sportiva di grande valore, favorendo lo sviluppo economico e sociale del territorio». Gli interessati potranno consultare l’avviso pubblico, il disciplinare di gara e la documentazione tecnica sul sito istituzionale della Provincia di Catanzaro e sull’Albo Pretorio online.
https://www.provincia.catanzaro.it/index.php/1147-asta-pubblica-per-la-vendita-di-un-unita-immobiliare-complesso-sportivo-polifunzionale-cassiodoro-sporting-center-nel-comune-di-squillace