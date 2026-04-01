L’ufficio Trattamento Economico di Palazzo De Nobili ha reso noto il calendario con cui avverranno i pagamenti dei compensi al personale impegnato a vario titolo – presidenti di seggio, scrutatori e segretari – nella consultazione referendaria del 22 e 23 marzo scorsi a Catanzaro.

Qui di seguito, il calendario nel dettaglio:

08 aprile 2026 seggi dal 1 al 10

09 aprile 2026 seggi dal 11 al 20

10 aprile 2026 seggi dal 21 al 30

13 aprile 2026 seggi dal 31 al 40

14 aprile 2026 seggi dal 41 al 50

15 aprile 2026 seggi dal 51 al 60

16 aprile 2026 seggi dal 61 al 70

17 aprile 2026 seggi dal 71 al 80

20 aprile 2026 seggi dal 81 al 90

21 aprile 2026 seggi dal 91 al 92 + seggi speciali

La riscossione delle somme spettanti potrà avvenire, solo in moneta contante, presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena (tesoreria comunale) sita in Piazza Serravalle, esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Per la riscossione del compenso, gli interessati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.