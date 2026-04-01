La riscossione delle somme spettanti potrà avvenire presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena sita in Piazza Serravalle
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L’ufficio Trattamento Economico di Palazzo De Nobili ha reso noto il calendario con cui avverranno i pagamenti dei compensi al personale impegnato a vario titolo – presidenti di seggio, scrutatori e segretari – nella consultazione referendaria del 22 e 23 marzo scorsi a Catanzaro.
Qui di seguito, il calendario nel dettaglio:
08 aprile 2026 seggi dal 1 al 10
09 aprile 2026 seggi dal 11 al 20
10 aprile 2026 seggi dal 21 al 30
13 aprile 2026 seggi dal 31 al 40
14 aprile 2026 seggi dal 41 al 50
15 aprile 2026 seggi dal 51 al 60
16 aprile 2026 seggi dal 61 al 70
17 aprile 2026 seggi dal 71 al 80
20 aprile 2026 seggi dal 81 al 90
21 aprile 2026 seggi dal 91 al 92 + seggi speciali
La riscossione delle somme spettanti potrà avvenire, solo in moneta contante, presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena (tesoreria comunale) sita in Piazza Serravalle, esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Per la riscossione del compenso, gli interessati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.