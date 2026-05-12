Si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026, in modalità telematica dalle ore 9.00 alle ore 20.00, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro per il quadriennio 2026–2030.

A competere è la lista "Rete Ingegneri verso il 2030", coordinata dal presidente uscente Gerlando Cuffaro e dal vicepresidente uscente Giuseppe Stefanucci, con un programma in dieci punti incentrato su continuità, esperienza e nuove idee per il futuro della professione.

La piattaforma programmatica tocca i temi della rappresentanza istituzionale, dei servizi agli iscritti, del lavoro e delle opportunità professionali, del sostegno ai giovani ingegneri, della formazione continua orientata anche all'intelligenza artificiale, della comunicazione digitale, della Fondazione, della tutela dell'equo compenso, della sicurezza del territorio e del rafforzamento della comunità professionale.

«Questa lista nasce da una convinzione precisa - dichiara il presidente uscente Gerlando Cuffaro -. Abbiamo voluto costruire un gruppo che unisse chi ha maturato esperienza diretta nella gestione dell'Ordine con chi porta energie fresche e una visione più contemporanea della professione. Non è un compromesso, è una scelta consapevole: crediamo che solo integrando competenze consolidate e nuove sensibilità si possa davvero innovare il modo in cui l'Ordine serve i propri iscritti e dialoga con il territorio».

Sulla stessa linea il vicepresidente uscente Giuseppe Stefanucci: «Abbiamo lavorato per costruire una squadra equilibrata, capace di guardare al futuro senza dimenticare ciò che è stato costruito in questi anni. L'ingegneria cambia, le sfide cambiano, e l'Ordine deve essere all'altezza di questo cambiamento. "Rete Ingegneri verso il 2030" non è solo un nome: è un impegno concreto a rendere la nostra categoria più coesa, più visibile e più efficace, per ogni professionista, giovane o esperto che sia».

Il programma in 10 punti

Rappresentanza e ruolo

La lista si impegna a garantire una presenza attiva nelle istituzioni locali e nazionali, a difendere con determinazione il ruolo dell'ingegnere e a battersi affinché tutti i professionisti possano operare in condizioni di equità e pari dignità su tutto il territorio nazionale.

Servizi agli iscritti

Tra le priorità figura la semplificazione dell'accesso ai servizi dell'Ordine: convenzioni mirate, strumenti digitali intuitivi e un'offerta dedicata pensata per rispondere alle esigenze quotidiane, riducendo burocrazia e tempi di risposta.

Lavoro e opportunità

Intenzione della lista è rafforzare i collegamenti con imprese e pubblica amministrazione, creando occasioni di incontro tra domanda e offerta, valorizzando le competenze degli ingegneri catanzaresi nei processi di sviluppo del territorio.

Giovani e futuro

Particolare attenzione è riservata ai giovani: si propongono percorsi di mentoring, orientamento post-laurea e tutoraggio per accompagnare i nuovi iscritti nelle prime fasi della carriera.

Formazione e aggiornamento

L'offerta formativa punterà all'innovazione: digitalizzazione, nuove tecnologie costruttive e intelligenza artificiale applicata all'ingegneria, per preparare i professionisti alle sfide future.

Comunicazione e servizi digitali

Potenziamento del portale web, newsletter e canali social per garantire un'informazione puntuale e un rapporto diretto e trasparente con i rappresentanti.

Fondazione e progettualità

Valorizzazione della Fondazione come motore di iniziative culturali e tecniche, con un maggiore coinvolgimento delle commissioni tematiche nella realizzazione di eventi e ricerche.

Tutela della professione e delle competenze

Vigilanza rigorosa sull'applicazione dell'equo compenso e monitoraggio dell'assegnazione degli incarichi pubblici per difendere le competenze esclusive dell'ingegnere da concorrenza sleale.

Sicurezza e territorio

Ruolo attivo nei tavoli istituzionali dedicati alla prevenzione dei rischi e alla pianificazione sostenibile, portando il contributo tecnico dell'ingegneria come presidio di sicurezza collettiva.

Comunità e network

Trasformare l'Ordine in un luogo di confronto e condivisione, anche attraverso attività aggregative che rafforzino il senso di appartenenza e favoriscano sinergie professionali.

I candidati della lista

Per la Sezione A: Raffaella Angotti, Chiara Arcieri, Francesco Augruso, Giovanni Barbuto, Giuseppe Catizone, Fabio Cosco, Salvatore Cuffaro, Francesco Dattilo, Gilda Rita Lifrieri, Giuseppe Maradei, Francesco Davide Parentela, Raffaella Perri, Antonietta Sacco e Domenico Stefanucci. Per la Sezione B: Vincenzo Mirarchi.

Modalità di voto

Le votazioni si svolgeranno online nelle giornate di 13 e 14 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Tutti gli ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia di Catanzaro sono chiamati a esprimere il proprio voto in modalità telematica.