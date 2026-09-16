Da lunedì 14 settembre il centro diurno “Scommetti su di me” riapre tre pomeriggi a settimana, fino al 31 luglio 2027: sportelli di ascolto e laboratori gratuiti per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e per le loro famiglie
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
All right reserved (c)2015
Ha riaperto lunedì 14 settembre il centro diurno “Scommetti su di me”, il cuore del progetto “A Beautiful Mind”, selezionato e finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Fino al 31 luglio 2027, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 19:00, il Centro Polivalente “Maurizio Rossi” (via Fontana Vecchia 38/H, Catanzaro) apre gratuitamente le sue porte a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e alle loro famiglie, con sportelli d’ascolto e sette laboratori gratuiti: arte, scrittura creativa, sport, mindfulness, teatro, un percorso pedagogico e un gruppo dedicato alle famiglie. L’accesso è libero.
Le attività laboratoriali e gli sportelli sono attivi secondo il seguente calendario: il lunedì si tengono il laboratorio di Arte, dalle 15:00 alle 17:00, e il laboratorio di Scrittura Creativa, dalle 17:00 alle 19:00. Il mercoledì il Laboratorio Sportivo, dalle 15:00 alle 17:00, un percorso di Mindfulness, dalle 17:00 alle 18:00, e il Gruppo Famiglia dedicato ai genitori, dalle 16:00 alle 18:30. Il venerdì il Laboratorio di Teatro, dalle 15:00 alle 17:00, e il Laboratorio Pedagogico, dalle 17:00 alle 18:30.
Gli sportelli di ascolto sono attivi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 19:00.
«Il centro diurno è uno spazio pensato insieme ai ragazzi: è un luogo dove possono essere ascoltati senza sentirsi giudicati e dove le famiglie trovano un punto di riferimento continuativo,
non solo nei momenti di crisi – ha spiegato Claudio Falbo, pedagogista e coordinatore del progetto -. Per questo secondo anno di attività, abbiamo immaginato dei percorsi di ascolto e formazione capaci di dialogare tra di loro, aumentando così le occasioni di confronto tra giovani
e offrendo uno spazio sicuro, capace di accogliere e coinvolgere».