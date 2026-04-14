Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria che sostituirà l’attuale impianto semaforico di via Lucrezia della Valle. Un intervento strategico per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione, oltre che per potenziare la mobilità sostenibile in città.

A darne notizia è il consigliere comunale Vincenzo Capellupo, che sottolinea l’importanza dell’opera nel quadro più ampio delle politiche urbane dell’amministrazione comunale.

"L’avvio di questi lavori rappresenta un passo significativo verso una città più moderna, sicura e sostenibile. La nuova rotatoria consentirà di snellire il traffico veicolare e di ridurre i tempi di attesa, eliminando i semafori e migliorando la sicurezza stradale in un’area particolarmente trafficata", dichiara il consigliere Capellupo.

"L’intervento – prosegue – assume inoltre un valore strategico per la mobilità dolce: la rotatoria costituirà lo snodo iniziale della pista ciclabile che collegherà via Lucrezia della Valle al quartiere Fortuna senza soluzione di continuità, favorendo gli spostamenti sostenibili e promuovendo una nuova visione degli spazi urbani".

Capellupo ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento all’assessore ai Lavori pubblici Pasquale Squillace per l’impegno profuso nella realizzazione dell’opera: "Desidero ringraziare l’assessore Squillace per la costante attenzione e il lavoro svolto, che hanno reso possibile l’avvio di questo intervento atteso da tempo e fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale della città".

"Si tratta di un’opera che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rendere Catanzaro sempre più attenta alle esigenze di sicurezza, accessibilità e sostenibilità ambientale", conclude Capellupo.