Si chiama Carlino dal nome dell'imperatore del Sacro Romano Impero che nel 1528 concesse a Catanzaro “Sanguinis effusione” la possibilità di avere una moneta, dopo la stoica resistenza all'assalto dei francesi, fatti storici confermati da documenti ufficiali e commenti autorevoli.

Qualche dubbio invece permane sulle origini del Carlino. Fu moneta coniata durante l'assedio o medaglia di riconoscenza di Carlo V?

«Ci sono due tesi diverse – dice il dottor Salvatore Rubino, per tutti “Rino”, commercialista per professione ma soprattutto numismatico e ricercatore di storia di Catanzaro – Innanzitutto la moneta, il Carlino, è una delle massime rarità nel campo numismatico. Gli studiosi non sono riusciti a dirimere questo dubbio, se trattasi di moneta o di medaglia commemorativa. Il popolo catanzarese, oltre ad aver respinto le truppe francesi con vigore, regalò all vicere tutto l'oro e l'argento in loro possesso e quindi venne coniata questa moneta.

Tra le pagine più cruente e al tempo stesso più gloriose della storia di Catanzaro vi è quella che portò Carlo V a concedere alla città il privilegio di battere moneta.

Si conoscono due tipi di monete ed entrambi presentano un buco, un forellino che sposa la tesi di coloro che ritengono che sia medaglia commemorativa. Ed in una delle più antiche testimonianze, datata 1620, lo storico D'Amato non ha dubbi. Precisamente a pagina 162 – continua Rubino, che l’ha scritto su Cronaca Numismatica – parla di questa moneta e la inquadra come moneta e non come medaglia commemorativa».

Ma sotto il profilo storico e per l'importanza stessa della città, cosa cambia? «Medaglia o moneta non cambia nulla – conclude – perché si tratta di una delle massime rarità nel panorama numismatico italiano. La nostra amministrazione comunale forse farebbe bene a veicolare questi ulteriori studi per dimostrare e fare vedere che la nostra città ha anche avuto un passato glorioso».