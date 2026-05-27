L’evento avrà luogo in data venerdì 29 maggio 2026 ore 16:30 all’interno del Plesso “Todaro” di Mater Domini - Catanzaro, in via Frangipane n°1
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L’Associazione Promocultura Catanzaro intitolerà una sala della Scuola di musica “Mille e… una nota” a Salvatore Caroleo. L’idea è nata dalla volontà del M°Tommaso Rotella, presidente dell’Associazione ed ex allievo del musicista catanzarese Caroleo.
L’evento avrà luogo in data venerdì 29 maggio 2026 ore 16:30, presso la Scuola di musica “Mille e… una nota” all’interno del Plesso “Todaro” di Mater Domini - Catanzaro, in via Frangipane n°1.
L’iniziativa prevederà un convegno sulla figura di Salvatore Caroleo, l’esecuzione di alcune sue opere ed una mostra delle marce sinfoniche originali. Successivamente verrà scoperta una targa commemorativa installata all’interno della sala.