Giuseppe Papaleo è stato eletto, per la terza volta consecutiva, sindaco del comune Davoli con il 67,9% dei consensi. Vittoria schiacciante nei confronti del candidato rivale, Vittorio Procopio, che si è fermato al 32,1%. Nel comune della costa jonica catanzarese, l’affluenza è stata pari al 57,76%, pari a 3071 votanti sui 5317 degli aventi diritto. Si sono registrate inoltre 64 schede nulle e 19 bianche.



Il neo-eletto sindaco ha scelto di condividere i propri ringraziamenti attraverso un post sui social: «Davoli ha scelto. E lo ha fatto con un segnale forte, chiaro e straordinario. Grazie – ha aggiunto Papaleo – a chi ci ha dato fiducia ancora una volta, a chi ci ha sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questo percorso. Questa riconferma rappresenta per noi motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità verso tutta la comunità. Undici anni di lavoro, presenza e risultati concreti ci hanno portati fin qui. Adesso si continua, con ancora più determinazione, entusiasmo e voglia di costruire il futuro di Davoli insieme. La fiducia della comunità – ha concluso Papaleo – è il riconoscimento più bello. E noi continueremo ad esserne all’altezza. Davoli, grazie».

Con questa vittoria Papaleo consolida ulteriormente la propria leadership nel contesto politico di Davoli, confermando quanto costruito negli ultimi undici anni con i suoi due mandati precedenti.

Già domattina si dovrebbe procedere con la proclamazione ufficiale degli eletti e, nei giorni successivi, con la costituzione della nuova giunta comunale che guiderà Davoli nei prossimi cinque anni.