Dopo la due giorni in centro storico, i tre assessori tracciano la rotta per il futuro: «Commercio, artigianato e associazionismo uniti per generare sviluppo. Questo patrimonio di sinergie diventerà un sistema stabile»
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
«Non soltanto una festa riuscita, ma la dimostrazione che Catanzaro, quando fa squadra, riesce a trasformare una tradizione in un'opportunità concreta di crescita per il territorio». È un bilancio estremamente positivo quello tracciato dagli assessori Giuliana Furrer, Donatella Monteverdi e Vincenzo Costantino all'indomani dei festeggiamenti in onore di San Vitaliano. Una due giorni intensa che ha saputo richiamare migliaia di persone nel cuore del centro storico, accendendo i riflettori sulle imprese, sulle produzioni locali e sul profondo senso di appartenenza della comunità.
Un grande lavoro di squadra
In una nota congiunta, i tre esponenti della giunta comunale hanno voluto esprimere il proprio plauso a tutti i protagonisti dell'evento: «La straordinaria partecipazione registrata è il risultato di un grande lavoro di squadra. Dietro il successo di questa festa ci sono donne e uomini che hanno creduto in un progetto condiviso, mettendo a disposizione tempo, competenze, professionalità e passione. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento». L'obiettivo più ambizioso, spiegano gli assessori, è stato ampiamente raggiunto: dimostrare che il tessuto produttivo della città, se messo nelle giuste condizioni di collaborare, sa esprimere qualità, creatività e una forte capacità di attrazione. «Il valore dell'iniziativa va ben oltre il successo dell'evento – continuano –. San Vitaliano ha dimostrato l'esistenza di un sistema compatto fatto di istituzioni, imprese, associazioni e cittadini capaci di generare sviluppo reale».
Il ruolo chiave di commercianti e artigiani
Un passaggio fondamentale del bilancio è dedicato alla risposta del mondo del commercio e dell'artigianato: gli esercenti hanno valorizzato le eccellenze enogastronomiche, rafforzando l'identità culinaria della città. Le attività commerciali: molti negozianti hanno scelto di tenere aperte le saracinesche fino a tarda sera.
Operatori e hobbisti: Ambulanti, artigiani, cantine e collezionisti hanno animato il centro con eleganza e gusto.
«Hanno dimostrato che il commercio non è soltanto economia, ma anche presidio sociale, accoglienza e identità», sottolineano Furrer, Monteverdi e Costantino.
La sinergia tra pubblico e privato
Il successo della manifestazione è passato anche dal coinvolgimento del mondo associativo e culturale, capace di portare nel capoluogo i migliori produttori e maestri artigiani della Calabria: «La città cresce quando funziona il rapporto tra il pubblico e il privato. Si esce dai binari della singola offerta per farsi parte di una strategia e di un obiettivo condivisi». Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all'Avis, che con il villaggio allestito in piazza Garibaldi e le attività per i bambini ha arricchito il clima di condivisione.
Il futuro: "Questo diventerà un metodo di lavoro stabile"
Per l'amministrazione, San Vitaliano non deve rimanere un episodio isolato ma l'inizio di un percorso ben preciso: «Questa esperienza conferma che la collaborazione è la strada giusta per sostenere il commercio locale e rendere Catanzaro sempre più attrattiva. Il risultato più importante non è solo il successo di una manifestazione, ma un metodo di lavoro. Abbiamo costruito una rete che funziona e che ora va consolidata. Questo patrimonio di relazioni non deve esaurirsi con la festa, ma diventare un modello stabile di sviluppo per la città».