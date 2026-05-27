L'inaugurazione arriva dopo mesi di complessi lavori di riqualificazione strutturale e impiantistica che, pur garantendo ora una maggiore sicurezza e una migliore percorribilità, hanno causato pesanti disagi quotidiani al traffico cittadino
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Domani, giovedì 28 maggio alle ore 10, riaprirà ufficialmente la galleria Sansinato, snodo stradale cruciale per l'accesso a Catanzaro dalla SS280 “Dei Due Mari”. L'inaugurazione arriva dopo mesi di complessi lavori di riqualificazione strutturale e impiantistica che, pur garantendo ora una maggiore sicurezza e una migliore percorribilità, hanno causato pesanti disagi quotidiani al traffico cittadino e ai pendolari. Il ritorno alla normale circolazione è un momento molto atteso dalla comunità, poiché permetterà finalmente di alleggerire il flusso di veicoli su viale De Filippis e sulle altre strade alternative.